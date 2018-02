Fèlix Millet ingressa a l'Hospital Mútua de Terrassa per una insuficiència respiratòria

L'expresident del Palau de la Música Fèlix Millet ha estat traslladat a l'Hospital Mútua de Terrassa des de la presó en què compleix condemna per l'espoli, a causa d'una insuficiència respiratòria. Segons han informat fonts pròximes al reclús, de 82 anys, l'equip sanitari del centre penitenciari Can Brians 1 de Sant Esteve Sesrorives, on Millet estava ingressat des de fa una mica més de quinze dies, ha ordenat el seu trasllat a l'hospital, amb respiració assistida.

Millet va ingressar el dilluns 5 de febrer a la presó, per ordre de l'Audiència de Barcelona, per a complir la pena de nou anys i vuit mesos de presó que se li va imposar per espoliar el Palau de la Música, a l'espera que el Suprem resolgui els recursos que les defenses van presentar contra la sentència.

Precisament, ahir l'Audiència de Barcelona va estimar els recursos presentats per Millet i la seva mà dreta Jordi Montull, condemnat a set anys i mig de presó, i els va fixar fiances de 400.000 i 100.000 euros, respectivament, per poder sortir de la presó. Cap dels dos saquejadors confessos, que tenen els béns embargats per la sentència del "cas Palau", han pogut reunir encara la suma necessària per pagar les fiances que els haurien permès sortir de la presó.

L'Audiència va acordar enviar a la presó a tots dos processats en considerar que podrien disposar de fons a l'estranger i que les patologies que pateixen, amb la seva avançada edat, no anul·len totalment el risc que intentin fugir mentre el Suprem decideix sobre els recursos.

Millet i Montull van estar durant tretze dies en presó preventiva durant la instrucció del cas per les irregularitats en la tramitació urbanística de l'Hotel del Palau de la Música, en què el Tribunal Suprem va rectificar a l'Audiència de Barcelona i va acabar absolent-los. No obstant això, per la causa de l'espoli, no havien ingressat mai a la presó preventiva