Fernando Simón: “Les comunitats poden decretar confinaments de grups concrets”

Les comunitats autònomes podrien decretar el confinament d'un grup concret de persones, segons ha assegurat aquesta tarda el director del Centre de Coordinació d’Emergències i Alertes Sanitàries, Fernando Simón: “La llei de mesures especials en salut pública de l’any 86 ho permet, si es pot definir un grup concret, amb unes característiques concretes i amb unes raons que justifiquin el confinament”. De fet, Simón ha subratllat que els governs autonòmics haurien “de justificar davant d’un jutge per què s’ha confinat”.

No obstant això, el director del Centre de Coordinació d’Emergències ha assegurat que no es pot decretar un confinament a tot l’Estat “si no hi ha estat d’alarma”. “La mobilitat no es pot restringir de qualsevol manera”, ha recordat després de reconèixer que el ministeri de Sanitat preveu confinaments parcials en determinats casos, però que no és una mesura que es pugui aplicar a la lleugera perquè “té un impacte socioeconòmic molt important”.

En aquest sentit, ha posat d’exemple el brot registrat a l’Aragó, on no s’ha ordenat a la població que es quedi a casa, sinó que s’han aplicat restriccions concretes com la reducció del contacte social o el reforç de les mesures de seguretat com fer servir la mascareta i mantenir la distància física. A més, estan treballant en un document de "resposta i preparació davant de possibles increments de transmissió".

Augmentaran els contagis importats

Precisament el brot detectat en quatre comarques aragoneses i el de Màlaga són els que més “preocupen” al ministeri de Sanitat pel volum dels contagiats. Simón calcula que hi ha uns 40 brots a l’Estat –onze dels quals actius–, però ha recalcat que l’important és el nombre de brots que poden representar un risc. Malgrat tot, per al director del Centre d’Emergències és una “bona notícia” parlar de brots i no de transmissió comunitària, perquè demostra que la pandèmia evoluciona “bé”.

Pel que fa al nombre de nous contagis, Simón ha augurat que probablement augmentaran les pròximes setmanes per l’obertura de les fronteres i la consegüent entrada de més viatgers. “Seria innocent pensar que estem totalment protegits”, ha admès i ha afegit: “Tenim l’exemple de la Xina, que amb forts controls ha tingut un brot a Pequín, segurament per casos importats”. Fins ara Sanitat ha registrat 54 casos importats.