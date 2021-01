Fins a 250 veïns de la Barceloneta sense llum, alguns des de fa tres dies

La polèmica pels talls de llum continua, en plena onada de fred a Catalunya. Al barri de la Barceloneta de la capital catalana hi havia aquest migdia fins a 250 famílies sense llum per una avaria en un centre de transformació del carrer Doctor Giné i Partagàs. Alguns d'aquests veïns ja fa tres dies que no tenen subministrament elèctric. Fonts de la companyia Endesa han explicat que ja van patir una avaria en aquest transformador, que va deixar sense llum 120 famílies. L'avaria s'hauria reparat aquesta matinada però poques hores després ha tornat a fallar i ha deixat sense llum 250 famílies. La companyia assegura que hi ha un equip treballant per solucionar la incidència però avisa que "és complexa". Segons les previsions, les famílies afectades haurien d'anar recuperant l'electricitat al llarg d'aquesa tarda.

L'avaria s'ha produït l'endemà que l'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, fes públic que havia enviat tres cartes al president d'Endesa i als màxims responsables polítics en matèria de subministraments a Catalunya i a l'Estat per demanar "una resposta urgent": "No es poden tolerar situacions com les que vivim, en què hi ha famílies que no poden escalfar casa seva o casos extrems en què, a més, tenen persones amb una dependència de l'electricitat per connectar, per exemple, els aparells sanitaris de respiració".

Només a Barcelona, al barri del Raval (també a Ciutat Vella) i a Torre Baró (a Nou Barris) s'han produït talls de llum en les últimes hores. En el cas de Torre Baró, la interrupció afecta dos carrers, el de Castellví i el de Sant Feliu de Codines. En aquest últim, els Mossos d'Esquadra van descobrir dilluns una plantació de marihuana arran d'un incendi en un immoble que estava ocupat.

Més enllà de Barcelona, però dins la mateixa zona metropolitana, la situació és semblant. L'Ajuntament de Montcada i Reixac va anunciar dilluns que denunciaria la companyia Endesa pels constants talls de llum registrats al barri de Can Sant Joan. Com Colau, l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos, va demanar a la companyia un manteniment adequat de les instal·lacions, perquè considera que estan obsoletes. El barri badaloní de Sant Roc també pateix interrupcions.

Les crítiques a la gestió d'Endesa s'han intensificat també després que els veïns de diferents localitats, principalment de l'àrea de Tarragona, es quedessin durant moltes hores (en alguns casos dies) sense llum per culpa del temporal Filomena.

I, tot plegat, enmig d'un fort augment del preu de la llum, que s'ha arribat a duplicar respecte als primers dies de l'any.