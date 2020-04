L'hospital de campanya de la Fira el gestionarà Bellvitge

L'hospital de campanya ubicat al recinte de Gran Via de la Fira de Barcelona, a l'Hospitalet de Llobregat, està gairebé a punt per començar a rebre pacients així que ho requereixi el sistema hospitalari. La gestió del futur espai recaurà sobre l'Hospital de Bellvitge, segons ha pogut saber l'ARA, tot i que encara no hi ha data d'obertura per començar a omplir els 336 llits amb què comptarà en aquesta primera fase.

Fons pròximes al Govern subratllen la importància de tenir a punt el recinte i a disposició del CatSalut ja aquesta setmana, encara que la corba de contagis del covid-19 s'estigui desaccelerant els últims dies. La Fira rebria pacients no greus, ja que no compta amb UCI per a crítics ni semicrítics.

L'hospital de campanya de la Fira és el més gran dels que s'han aixecat fins ara a Catalunya per donar resposta a la pandèmia del coronavrius. Tot i que inicialment s'hi han instal·lat poc més de 300 llits, la capacitat de multiplicar l'espai és molt gran En 48 hores, podrien afegir-se 700 places més i, en un escenari de màxims, la Fira de Barcelona podria acollir fins a 2.000 persones infectades.

En el muntatge i la logística, que han coordinat des de Salut i la pròpia Fira, han col·laborat fins a 15 institucions i entitats com ara l'Ajuntament de Barcelona, el de L'Hospitalet de Llobregat o Metges sense Fronteres.

Posar en funcionament un recurs hospitalari d'emergència com el de la Fira requerirà la incorporació d'uns 600 nous professionals sanitaris. La recerca de personal mèdic, d'infermeria i zeladors s'ha intensificat des de fa dies no només per activar aquesta gran instal·lació, sinó per garantir l'atenció a tots els hotels medicalitzats que s'han anant posant en marxa les últimes setmanes.

La falta de mans, que va avançar l'ARA fa una setmana, és especialment urgent en el cas de la infermeria."Falten infermeres per tot arreu, perquè ja partim de la base que teníem una ràtio per sota de la mitjana europea", argumentava llavors Jessica Morillo, presidenta d'Infermeres de Catalunya.