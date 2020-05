La Fiscalia només reobrirà el cas de l'Aula de Teatre de Lleida si arriben noves denuncies de fets no prescrits

La Fiscalia de Lleida ha apuntat que només es reobrirà el cas d'abusos sexuals a l'Aula de Teatre si hi ha noves denuncies de casos no prescrits. Després que l'ARA fes públic aquest cap de setmana el relat de desenes de casos d'alumnes d'entre 15 i 18 anys de suposats abusos per part de qui va ser director i professor del centre, Antonio Gómez, i d'un altre professor, Rubén Escartín, la Paeria va anunciar que tornaria a portar el cas a la Fiscalia. Això no obstant, fonts del ministeri públic han explicat a l'ACN que la Paeria no pot denunciar res i que només ho poden fer les víctimes. Les mateixes fonts han recordat que el fet més greu que es va portar als jutjats va prescriure el 2014 i que de moment no s'ha rebut cap més denuncia.

"Si aconseguim noves víctimes que tinguin prou coratge per denunciar-ho, l'Ajuntament els donarà suport per anar a la Fiscalia. Farem mans i mànigues per reparar el mal que s'ha fet", ha afirmat l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, en una entrevista amb l'ARA. L'equip de govern també proposarà al ple de la Paeria la creació d'una comissió especial per tractar el cas i es declararan els agressors persona non grata a la ciutat. A més, quan les circumstàncies actuals ho permetin, es durà a terme una "acció artística de desgreuge i suport a les víctimes".

La investigació de l'ARA revela els abusos que Antonio Gómez i un segon professor, Ruben Escartín, haurien perpetrat contra desenes d'alumnes, molts dels quals menors. L'any 2018, nou d'aquestes noies van denunciar els dos professors per abusos entre els anys 2001 i 2008, però els fets havien prescrit. La Fiscalia va arxivar el cas el març del 2019. En aquest sentit, fonts judicials han assenyalat que en el seu dia les afectades haurien pogut reproduir una denuncia al jutjat per l'arxivament del cas però que cap d'elles no ho va fer. La Paeria i l'associació cultural titular de l'Aula també van ser informades de l'arxivament. Així mateix, també s'apunta que els Mossos d'Esquadra van investigar si hi havia més afectades a banda de les 9 que havien portat els abusos a la justícia i no van trobar-ne cap indici.