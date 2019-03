Fuig un dels investigats per la violació en grup a Sabadell

El jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell va dictar dilluns passat una ordre de detenció i la posada a disposició judicial d'un dels investigats per la violació múltiple a una noia la nit del 2 de febrer en aquesta localitat, segons han informat aquest divendres fonts del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a Europa Press.

Es tracta d'un dels investigats per la violació en grup en una nau abandonada de Sabadell, que estava en llibertat provisional però amb mesures cautelars, com ara comparèixer periòdicament als jutjats. Divendres passat - dia previst per a les personacions periòdiques- no es va presentar al jutge de guàrdia. Segons ha confirmat el TSJC en un comunicat, e l magistrat, i atenent la petició de la Fiscalia, va acordar el mateix dia una ordre de recerca i posada a disposició judicial.

En total, els Mossos d'Esquadra van fer vuit detencions: dos arrestats es troben en presó provisional com a presumptes autors de la violació, i la resta van ser posats en llibertat provisional amb mesures cautelars com la prohibició de sortir del país i la imposició de compareixences periòdiques. Dos d'ells van ingressar al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) de Barcelona perquè tenien una ordre d'expulsió pendent.