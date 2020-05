Incertesa entre les associacions de consum de cànnabis sobre la seva reobertura

Les associacions de consumidors de cànnabis es troben en un buit legal des de la seva creació. Tots els partits del Parlament de Catalunya, tret del PP, van aprovar ara fa dos anys una llei per regular-los, però el Tribunal Constitucional la va tombar entenent que envaïa competències de l'Estat. Aquesta falta de regulació els ha jugat en contra des de bon principi, amb grans multes i fins i tot algunes fortes condemnes de presó per delictes contra la salut pública. Ara, amb el confinament obligat per l'estat d'alarma, la falta de regulació els torna a jugar una mala passada: "¿Ens hem de considerar com un estanc, com un bar...?", es pregunta l'Ignasi Torner, president de l'associació cannàbica Cannasalut de la Garriga. Com ell, els responsables de moltes associacions amb locals no saben quan podran tornar a apujar la persiana, i el pagament del lloguer i les nòmines dels treballadors per cada associació comença a pesar.

L'última ordre ministerial publicada aquest divendres al BOE regula l'ús de l'espai públic però no diu res sobre el calendari d'obertura de negocis o locals. L'única informació vàlida, per ara, és la que es va aprovar durant el consell de ministres, que preveu una desescalada per fases del confinament. Els clubs de cànnabis tampoc no figuren enlloc en aquell anunci, però des de la Federació d'Associacions Cannàbiques Autoregulades de Catalunya interpreten que la seva data d'obertura és el 26 de maig, quan comenci la segona fase. "Nosaltres vam tancar des del primer moment i ens esperarem a obrir al 26 de maig. Preferim curar-nos en salut", explica Albert Tió, president de la Federació. Els associats hauran d'obrir les seves portes garantint les normes d'higiene i seguretat i omplint només el 30% de l'aforament permès.

"Algunes entitats estan tenint molts problemes per mantenir la seva infraestructura i d'altres han hagut de fer un ERTO", lamenta Tió. Des de la Federació van demanar a l'estat la possibilitat d'obrir abans per poder dispensar el cànnabis, almenys, a les persones que puguin acreditar que en fan un ús medicinal, però no ha sigut possible. Tampoc vendre a domicili.

Altres clubs, però, no volen esperar tant i ja han anunciat per xarxes socials que reobriran el dia 11 de maig, quan comenci la primera fase (ara som a la 0). És el cas del club 0039 de Barcelona, que també assegura que no caldrà cita prèvia i que ja tenen preparats els guants i les mascaretes per als socis. Dins del sector, però, tot i haver-hi divisió, governa la cautela. "A veure qui se la juga a quedar-se sense llicència per haver obert abans d'hora", explica un treballador d'un club que prefereix mantenir l'anonimat.

El preu de les llicències al mercat s'ha disparat els últims anys, sobretot a partir de l'enduriment de la normativa, que dificulta molt l'obertura de nous locals i, per tant, garanteix més ingressos als ja existents. Alguns clubs demanen més d'un milió d'euros per traspassar la llicència. La llei els protegeix en certa manera, ja que el dret a associació està considerat com a fonamental segons la Constitució, però precisament per tractar-se d'associacions, tots els ingressos s'han de reinvertir en l'entitat.

Com passa en tantes altres activitats, els clubs que mouen més diners són els que tenen com a públic els turistes, però, precisament, són els que poden pagar més cara la factura del confinament. "Els clubs de barri tenim socis molt fidels que passi el que passi seguiran. Els que es dedicaven al turisme ho notaran molt més", pronostica la mateixa font.

"No podem pagar el lloguer"

Però aquestes xifres tan altes no són representatives de tot el sector. Alguns dels clubs segueixen sent petits i patiran per seguir endavant: "Nosaltres estem una mica desesperats i tenim problemes per pagar el lloguer", explica Ignasi Torner, del club de la Garriga. De fet, després de moltes negociacions han aconseguit pactar amb el propietari del local una rebaixa de la mensualitat que, de moment, els ha salvat: "Estàvem a risc de tancar", reconeix.

A través del seu advocat, Martí Cànaves, l'associació ha demanat a l'Ajuntament de la Garriga que consideri la seva activitat com a "essencial" o bé que ho elevi a la conselleria de Salut. "Si els estancs es consideren una activitat essencial, quan el tabac és una droga que causa milions de morts, per analogia, també ha de considerar-se essencial l'activitat de les persones consumidores de cànnabis", argumenta l'escrit fet arribar a l'Ajuntament. Cànaves recorda que "l'estat d'alarma no implica la suspensió dels drets fonamentals" i defensa que, almenys, s'ha de permetre dispensar el cànnabis als socis amb cita prèvia. "L'estat d’alarma limita drets, però també les obligacions –valora el lletrat–. Si les associacions poden funcionar, els socis han de poder recollir el cànnabis i portar-lo a casa sense ser multats ni detinguts si fan entrega a domicili, perquè és el mateix estat d’alarma que els obliga a fer-ho".

L'alcaldessa, Dolors Castellà, coincideix amb aquest raonament i, segons ha avançat al diari ARA, traslladarà la petició al departament de Salut. "No acabo d'entendre que es pugui anar a un supermercat a comprar alcohol i a un estanc a buscar tabac i, en canvi, no es pugui anar a l'associació", critica. Castellà ha lamentat l'afectació econòmica que el confinament tindrà per al club, així com per a "la resta de petit comerç".