La Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona reprenen la Comissió Bilateral després de dos anys

Després de dos anys sense trobar-se, la Comissió Bilateral entre l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat es reuneix avui per abordar els temes en què les dues administracions tenen responsabilitats compartides a la ciutat. L'alcaldessa de la ciutat, Ada Colau, ja va fer constar al president de la Generalitat, Quim Torra, en la primera trobada que van mantenir tots dos la necessitat de reprendre aquests contactes de manera urgent per fer un "repàs exhaustiu" dels reptes comuns. Un d'aquests temes és, sens dubte, la qüestió de l'habitatge, que l'equip de Colau ja ha deixat clar que veu com "un dels principals reptes de la ciutat". L'Ajuntament assegura que durant aquests últims anys ha estat "molt sol" en la defensa del dret a l'habitatge i demana al Govern que assumeixi la seva part en la inversió. De fet, en la reunió també van acordar convocar una reunió extraordinària del Consorci de l'Habitatge que presidirà Torra. També s'espera que la reunió serveixi per abordar aspectes com la inversió pendent en matèria d'escoles bressol o en transport públic, entre d'altres.

Serà el primer cop que la comissió bilateral es reuneix després del parèntesi del 155. De fet, l'última sessió es va celebrar ara fa més de dos anys, el 6 de juliol del 2016. La trobada ha de servir, segons ha avançat el consistori, per fer seguiment dels consorcis amb participació de les dues administracions i per tractar qüestions relacionades amb educació, polítiques socials, salut, infraestructures, finançament del transport públic, reactivació econòmica i seguretat, entre d'altres.

Colau encapçalarà la representació de l'Ajuntament a la reunió de la comissió, que comença a les deu del matí a la Generalitat, i que també comptarà amb l'assistència dels tinents d'alcalde Gerardo Pisarello, Laia Ortiz i Janet Sanz i del regidor d'Habitatge, Josep Maria Montaner; el d'Empresa i Turisme, Agustí Colom; el gerent municipal, Jordi Martí; i els gerents Jordi Ayala, Ricard Fernández i Javier Burón. En nom del Govern hi participaran la consellera de Presidència, Elsa Artadi; el secretari de Govern, Víctor Cullell, i els secretaris generals dels departaments de la Presidència, Ensenyament, Salut, Territori i Sostenibilitat, Polítiques Digitals i Administració Pública, Empresa i Competitivitat, Afers Socials i Famílies, Hisenda, Hàbitat Urbà i Territori, i el director del Gabinet Jurídic de la Generalitat, Francesc Esteve.

A la tarda, Colau té previst trobar-se amb la nova delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera.