El Govern recomana que es vigili la distància a la feina

El Govern respon a la fi del confinament dur decretat per Pedro Sánchez amb el que pot. Ho fa, també, atacant el que més preocupa tots els treballadors que s’hagin de reincorporar avui a la feina a tot Espanya, o demà a Catalunya: la seguretat del transport fins al lloc de treball, i del mateix àmbit laboral. Així, l’executiu Torra ha decidit reforçar el transport públic, ampliant les freqüències en previsió d’imatges d’andanes plenes, i ha emès unes recomanacions als empresaris perquè vetllin per garantir la distància entre els treballadors.

Ahir al migdia, el president de la Generalitat, Quim Torra, havia assegurat que exerciria totes les competències de què disposa, davant la insistència dels periodistes, que li preguntaven si posaria en risc jurídic els empresaris o desafiaria políticament el president espanyol, Pedro Sánchez. I no ha sigut així. El consell executiu de la Generalitat, reunit ahir a la tarda de manera extraordinària, va decidir quedar-se en el terreny de les recomanacions, segons va explicar la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, en una entrevista a TV3. Així, paral·lelament a la reunió del Govern, ahir també es va celebrar un Consell de Relacions Laborals, format pels principals sindicats i patronals del país. De la reunió en va sortir la decisió d’emetre un seguit de consells als empresaris, destinats a facilitar que els treballadors preservin la distància de seguretat i, així, evitar els contagis al món laboral. Budó es va felicitar pel consens amb què s’ha gestionat aquesta mesura amb els representants dels empresaris i els treballadors: “És un acord importantíssim, de país”, va exposar.

Torra va xifrar ahir en un milió els catalans que el Govern calcula que tornaran a la feina demà. En el context d’un retorn pensat especialment per no aturar l’economia de manera perillosa, el president també va aportar ahir la seva recepta pel que fa a la recuperació de l’inevitable sotrac que patirà Espanya: l’endeutament públic. En la seva compareixença, va vaticinar que se superaran els 1.800 milions d’euros de despesa previstos, i la solució per evitar “conseqüències devastadores” és, segons va dir, que l’Estat s’endeuti “fins a les celles” per evitar que la crisi la paguin els ciutadans i evitar, així, un problema de liquiditat que deixi buides les butxaques de la gent.

Reforç al transport públic

Sí que es va prendre una decisió executiva en el reforç de les línies de transport públic. Segons va explicar la consellera Meritxell Budó, es farà “en tota la capacitat” que té l’administració, atès que el 30% del personal d’aquest servei està de baixa. Es garantirà l’ocupació màxima d’un terç de tots els combois per respectar les distàncies de seguretat entre viatgers. Com és lògic en un context de retorn als llocs de treball, s’ampliarà sobretot l’oferta en les hores punta. A part, s’emetran recomanacions “constants” als usuaris, sobre la distància física que han de mantenir i l’ús de gel, guants i mascaretes com a autoprotecció.