El Govern recomana reduir el temps d'estada a les platges més concorregudes

El Govern demana als ajuntaments costaners que calculin l'aforament màxim a les seves platges per assegurar les distàncies de seguretat i prevenir la circulació del covid-19. També els insta a limitar el temps màxim d'estada en les platges on es prevegi una afluència elevada de banyistes, així com dividir la platja per sectors per tenir un control més acurat de l'aforament i garantir un ús responsable d'aquests espais. A més, es proposa als consistoris que posin senyals a terra per distribuir l'espai i garantir una distància de seguretat d'almenys dos metres entre usuaris.

La secretaria d'Agenda Urbana i Territori ha aprovat aquest dissabte un protocol per facilitar la gestió de l'ús de les platges i els serveis que s'hi associen amb l'objectiu de prevenir la propagació del covid-19. En un comunicat, el departament de Territori s'adreça als ajuntaments de costa i als ciutadans que vulguin gaudir de les platges i els fa un seguit de recomanacions en funció de si estan a les fases 1 i 2 del desconfinament, en les quals encara hi ha limitacions.

Fase 1

Només terrasses i guinguetes

En el cas de la fase 1, el document recull la prohibició de banyar-se i quedar-se a la platja amb fins recreatius, mentre que estan permeses les terrasses a l'aire lliure als passejos marítims i les guinguetes, limitant el nombre de taules al 50% de les que hi havia l'any anterior i amb una ocupació màxima de 10 persones.

Fase 2

Límit temporal als banyistes per "facilitar la rotació"

Pel que fa a les platges dels municipis que ja estan en fase 2, des de Calafell fins a Alcanar, i on ja es permet el bany i l'ús recreatiu de la platja, la Generalitat recomana a tots els que presentin símptomes de covid-19 o els seus contactes, així com els que estan en quarantena, que s'abstinguin d'anar-hi. A més, demana als ciutadans que segueixin les mesures higièniques habituals per prevenir el coronavirus i respectin la distància de seguretat de dos metres, tant entre els banyistes com entre les tovalloles o les hamaques. L'única excepció es podrà donar en els casos d'aquells que vagin en grup, que poden arribar a ser de 15 membres com a màxim.

També demana als ciutadans que prioritzin l'accés a platges vigilades en zones de menor afluència i que limitin els temps que s'hi estan per "facilitar la rotació" de visitants i reduir possibles aglomeracions que impedeixin garantir les distàncies de seguretat.

4 metres per banyista, tret dels grups

El protocol compta amb recomanacions específiques per als ajuntaments costaners, als quals s'insta, per exemple, a calcular l'aforament màxim permès a cada platja, en funció de la seva superfície i tenint en compte que cada banyista ha d'ocupar uns 4 metres quadrats. En el cas de les platges amb una afluència molt elevada, es recomana que siguin dividides per zones i que es limiti l'estada a un màxim de temps, així com es podrà controlar l'accés als aparcaments.

Els consistoris també haurien de procurar que les platges estiguin organitzades de manera que puguin ser utilitzades equitativament per tots els col·lectius, amb especial cura perquè hi puguin accedir i gaudir d'aquests espais les famílies i els nens, les persones amb limitacions de mobilitat i gent de la tercera edat.

Neteja i desinfecció d'instal·lacions

A més, el protocol demana als consistoris que "procurin" que els banyistes facin un ús responsable de les platges, així com que "vetllin" perquè la pràctica esportiva i d'esbarjo es dugui a terme sense contacte físic, mantenint la distància de seguretat. També seran els encarregats de recordar les normes d'higiene als ciutadans a través de senyals i cartells informatius visibles o missatges de megafonia, havent d'instar a abandonar les instal·lacions davant de qualsevol símptoma de covid-19.

Al mateix temps, es demana als ajuntaments que s'assegurin de la bona neteja i desinfecció de les instal·lacions (per exemple, els lavabos) i que els responsables de negocis com les motos aquàtiques facin el mateix amb el seu material. Els socorristes i el personal de salvament han de comptar amb el material individual de protecció adequat.