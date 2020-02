De Happy Parc a tanatori per la pujada del lloguer

De xiquiparc a tanatori. El primer parc de boles de Barcelona, el Happy Parc del barri de Sants, al carrer Comtes de Bell-lloc, no ha pogut fer front a una pujada del lloguer de més del 300%. Un augment "inassumible", com apuntaven els responsables de l'espai, que van veure com el local es posava en lloguer per uns 15.000 euros. Ara el que ha sorprès el veïnat és saber que el nou negoci que ocuparà aquest edifici és un tanatori, com va avançar Betevé, que concreta que tindrà dues plantes i quatre sales de vetlla. Fonts municipals han confirmat a l'ARA que la Funerària Sant Ricardo ha fet tot el procediment i compleix els requisits i les condicions establertes a l'ordenança de serveis funeraris per instal·lar.hi el tanatori i que, de fet, ja han atorgat el permís a l'empresa. Aquests dies ja en treuen els elements que, els últims 25 anys, han omplert de joc l'espai. Ja no serà més un Happy Parc.

Les tarifes funeràries, al punt de mira

El 2017, el consistori va modificar la reglamentació per facilitar l'entrada de noves funeràries a la ciutat i eliminar així l'oligopoli de facto que hi havia. Amb tot, fonts municipals remarquen que el consistori creu que ja hi ha prou tanatoris privats i que en calen de públics –el projecte de la funerària encara no s'ha concretat–, però que, davant un procés administratiu reglat, no es poden rebutjar projectes que compleixen els requisits.

El Districte de Sants-Montjuïc remarca que la marxa del Happy Parc era una qüestió entre privats, però que, tenint en compte l'arrelament al barri –la sala va obrir el 1994–, es va parlar amb la propietat per fer-li arribar la preocupació pel tancament d'un negoci que complia una "funció social". La resposta, asseguren, va ser que ja hi havia un nou llogater. Ara, doncs, aquest històric espai vinculat al joc infantil farà un gir de 180 graus i passarà a acollir sales de vetlla. El barri es va mobilitzar amb una recollida de signatures per evitar perdre un dels llocs emblemàtics per celebrar les festes d'aniversari infantils, però no va poder evitar que el Happy Parc desaparegués.