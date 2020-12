"Ho hem aconseguit": les classes confinades s'han mantingut per sota del 2% durant el primer trimestre a l'Estat

Falta una setmana per acabar el primer trimestre escolar i als centres educatius, tot i la tensió i els canvis de plans que ha suposat la pandèmia, donen per superada la prova. I també al ministeri, que aquest dilluns ha reivindicat que en cap moment des que va començar el curs s'ha arribat al 2% de grups confinats ni hi ha hagut més de 35 centres tancats a tot l'Estat -cosa que suposa menys del 0,2% del total.

"Ho hem aconseguit", ha celebrat la ministra d'Educació, Isabel Celaá, en la conferència sectorial d'Educació, en què ha dit que no s'ha plantejat cap tancament dels centres educatius en el segon trimestre, com han fet països com Alemanya. Ara hi ha un 0,04% dels centres tancats i només el 0,7% de les aules estan en quarantena a Espanya. A Catalunya hi ha 597 classes confinades, el 0,8% del total, molt lluny del pic màxim assolit el 31 d'octubre, quan es va arribar a 3.504 grups tancats.

Celaá ha dit que les bones dades es deuen a "l'excel·lent disposició" dels alumnes, docents i famílies. "Fins i tot els alumnes més petits respecten escrupolosament les mesures de prevenció, i amb entusiasme", ha dit, i ha tret pit perquè els centres han funcionat "com a espais de detecció del virus i de control de la pandèmia". Celaá també ha apel·lat a la responsabilitat per extremar les mesures durant les festes de Nadal. "Volem que les aules tornin a obrir després de Nadal i culminar el curs amb dades més bones que les d'aquest primer trimestre", ha declarat.

Acusa el PP de voler "confondre" amb la matriculació

Celaá també ha acusat el PP de voler "confondre" la ciutadania afirmant que avançarà el període de matriculació en aquelles comunitats on governa per burlar l'aplicació de la nova llei d'educació. El líder del PP, Pablo Casado, va anunciar el cap de setmana que les comunitats governades pel seu partit (Galícia, Castella i Lleó, Andalusia, Madrid i Múrcia) avançaran el termini d'inscripció per al pròxim curs per esquivar "les limitacions" que creuen que hi haurà quan s'apliqui la llei Celaá.

Segons la ministra, "no és veritat" que aquest moviment permeti al PP esquivar la nova llei. "És una estratègia política que busca confondre. No hi ha un avançament del procés d'admissió, no avancen res, és un procediment administratiu habitual que comença en moltes comunitats al desembre perquè és un procediment complex -ha explicat la titular d'Educació-. No és cert que s'avanci el procés al desembre per esquivar l'aplicació de la Lomloe, és radicalment fals", ha afegit. La Comunitat de Madrid va aprovar l'any passat la resolució el 18 de desembre, i el 2017 ho va fer el dia 2.

Ara bé, el secretari d'estat d'Educació, Alejandro Tiana, sí que ha reconegut que el procés de matriculació es fa d'acord amb els criteris "de la llei del moment de la convocatòria". "Es regiran per l'anterior", és a dir, per la llei Wert, mentre no estigui en vigor la nova llei.

El secretari general del PP, Teodoro García Egea, ha insistit que el seu partit practicarà una "resistència cívica, legal i constitucional" contra la nova llei d'educació.