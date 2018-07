L'Hospital de Sant Pau inicia un assaig per tractar malalts d'Alzheimer

260x366 Què puc esperar si tinc Alzheimer Què puc esperar si tinc Alzheimer

La Unitat de Memòria del Servei de Neurologia i el Servei de Medicina Nuclear de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona han iniciat un assaig que aplica per primera vegada a Espanya la medicina nuclear per detectar la proteïna tau, principal responsable de la mort neuronal, al cervell de persones amb Alzheimer i demència frontotemporal.

A l'estudi, en fase I, els metges administren als pacients un traçador radioactiu PET (tomografia per emissió de positrons) que detecta la proteïna tau i els seus cúmuls anormals en el cervell dels pacients.

L'estudi, finançat per la Fundació BBVA i l'Institut de Salut Carles III, parteix de la base que tant la demència frontotemporal com l'Alzheimer comparteixen acumulacions anormals de la proteïna tau a l'interior de les neurones, cosa que provoca la mort d'aquestes cèl·lules.

Fins ara només es podien usar a Espanya traçadors PET per trobar la proteïna amiloide per diagnosticar la malaltia d'Alzheimer, perquè l'ús dels diferents traçadors PET per detectar la proteïna tau no s'havien autoritzat.

Segons els investigadors, el nou traçador de PET per localitzar la proteïna tau pot ser útil sobretot en la demència frontotemporal, atès que en la meitat dels casos aquesta patologia és deguda a un cúmul d'aquesta proteïna.

El traçador PET també pot ajudar en els casos d'Alzheimer, perquè els dipòsits de proteïna tau acompanyen els de proteïna amiloide.

Els investigadors han indicat que en la malaltia d'Alzheimer el paper de la proteïna tau és cada vegada més important, perquè hi ha diversos assajos clínics que investiguen diferents formes d'eliminar-la del cervell amb anticossos antitau.

La Unitat de Memòria del Sant Pau té dos assajos amb anticossos antitau per a persones amb Alzheimer lleu, i en un d'aquests es detecta la proteïna a través d'un traçador radioactiu per a PET.

L'Hospital de Sant Pau és l'únic centre a Espanya que combina un projecte d'investigació per detectar la proteïna tau a través d'un traçador PET i fa assajos clínics amb teràpies antitau en persones amb Alzheimer.

Els investigadors confien que els estudis amb tractaments antitau poden donar lloc a nous tractaments per a l'Alzheimer els anys vinents.