Hurtado proposa que els abusos sexuals a menors no prescriguin fins que la víctima tingui més de 50 anys

Miguel Ángel Hurtado, l'exescolta de Montserrat que ha denunciat abusos sexuals d'un monjo als anys 90, ha presentat una campanya en què reclama que la pederàstia no prescrigui fins que les víctimes tinguin més de 50 anys. L'afectat ha posat aquest debat sobre la taula en el moment en què el govern espanyol ha portat al Congrés l'avantprojecte de la llei de protecció integral de la infància i l'adolescència, que s'ha de tramitat els pròxims mesos a la cambra baixa. L'executiu de Pedro Sánchez proposa que els delictes d'abusos sexuals a menors comencin a prescriure quan la víctima compleix 30 anys i, a partir d'aquí, entre cinc i quinze anys després en funció de la gravetat dels fets si inclouen violència.

Hurtado veu insuficient la proposa del govern i en una roda de premsa, aquest dilluns a Madrid, ha explicat que és "freqüent" que les víctimes necessitin dècades per denunciar els abusos. A més, ha apuntat que normalment es fa cap als 30 anys, quan s'ha format una família i, fins i tot, es tenen fills. "Precisament prescriuria quan la gent començaria a denunciar", ha exposat Hurtado, motiu pel qual ha defensat retardar-ho 20 anys més, emparant-se en una proposta que fa l'organització Save the Children. A més, ha recordat que aquest tipus d'abusos s'acostumen a cometre en "entorns de confiança", de manera que no requereixen força per perpetrar-se, sinó que es fa amb la "manipulació psicològica".

L'exescolta ha apuntat que al febrer, coincidint amb una cimera antipederàstia encapçalada pel Papa i amb els presidents de les conferències episcopals, promourà una mobilització davant del Congrés en què presentarà les firmes aconseguides a través de la campanya Change.org que ha impulsat. El seu objectiu és aconseguir prop de 500.000 signatures en què també denunciaran que ni el govern espanyol ni els partits polítics s'han volgut reunir amb l'organització de la qual forma part, l'Associació Nacional Infàncies Robades (ANIR). A més, ha obert un correu electrònic (abusos.montserrat@gmail.com) perquè altres possibles víctimes a Montserrat denunciïn, al qual encara no ha arribat informació de cap altre cas. Així, ha assegurat que l'objectiu de la seva campanya és prevenir i garantir que les agressions sexuals a menors no quedin impunes.

"Més interès en protegir la institució que els menors"

Les explicacions d'Hurtado arriben després que l'abadia de Montserrat emetés un comunicat aquest diumenge en el qual reconeix els fets, segons interpreta la presumpta víctima, ja que assenyala que va apartar el suposat agressor, Andreu Soler, i que va pagar uns diners a Hurtado per fer teràpia. Hurtado també ha criticat que el monestir no va fer cap investigació canònica formal, tal com marquen els protocols, i que no va posar els fets en coneixement del Vaticà ni de la policia. L'implicat s'ha queixat que l'abadia de Montserrat tingui "més interès en protegir la institució que no pas els menors", i l'ha acusat de mentir en assegurar que el 2004 es va produir una reunió entre l'abat Josep Maria Soler i el mateix Hurtado, que ell ha negat que es produís. De fet, ha anotat que després de denunciar els fets l'any 2000 a través d'una carta de la seva mare adreçada a la institució, Montserrat va trucar a la dona per "persuadir-la" que no elevés la qüestió a la policia.