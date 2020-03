Identificats els principals factors de risc de morir per Covid-19

Un equip de científics xinesos ha publicat a la revista mèdica The Lancet l'estudi més complet que s'ha fet fins ara sobre l'evolució de la malaltia causada pel SARS-CoV-2. Els resultats del treball, que identifica les causes de mort per Covid-19 més freqüents, poden ajudar els metges a saber durant les primeres fases de la malaltia quins pacients tenen més probabilitats de desenvolupar complicacions i adoptar, així, les mesures preventives corresponents.

Després d'estudiar els casos de 191 pacients ingressats en dos hospitals de Wuhan, dues terceres parts dels quals estaven en estat greu o crític, els investigadors han identificat tres factors clau relacionats amb el risc de morir per aquesta malaltia: l'edat avançada, la presència de coàguls a la sang (que es pot mesurar en una anàlisi mitjançant la detecció de l'anomenat dímer D) i un valor elevat de l'índex SOFA (Sequential Organ Failure Assessment), que indica una fallada multiorgànica en pacients atesos a les unitats de cures intensives.

Els 191 pacients estudiats tenien entre 18 i 87 anys, i una edat mitjana de 56 anys. La meitat tenien alguna malaltia prèvia com ara hipertensió, diabetis o malaltia cardiovascular. De tots ells, 137 es van recuperar i van ser donats d'alta abans del 31 de gener, mentre que 54 van morir. L'estudi també aporta informació sobre l'evolució de la càrrega viral en els pacients recuperats, que va durar una mitjana de 20 dies. Aquestes dades indiquen que el virus pot mantenir-se al cos del malalt més temps del que s'esperava, però, tal com adverteixen els autors de l'estudi, cal tenir en compte que aquesta durada s'ha observat en pacients que es trobaven majoritàriament en estat greu o crític, i que l'anàlisi s'ha fet en una mostra limitada de menys de 200 malalts. De fet, en els dos extrems d'aquestes dades hi ha pacients que van tenir càrrega viral durant 8 dies, mentre que d'altres en van tenir fins a 37 dies.

D'altra banda, els científics han observat que en els supervivents la febre va durar una mitjana de 12 dies, la tos en va durar 19 i la dificultat per respirar 13, tot i que va començar 7 dies després dels primers símptomes. Els pacients que van morir ho van fer en mitjana al cap de 18,5 des de l'inici de la malaltia. Dels malalts que no van sobreviure, tots van presentar un quadre de sèpsia, un estat inflamatori generalitzat per combatre la infecció que malmet òrgans i teixits, el 98% va experimentar una fallada respiratòria i el 93% una insuficiència respiratòria greu. La mitjana d'edat dels pacients que van morir és de 69 anys, mentre que la dels supervivents és de 52.