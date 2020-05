EN DIRECTE | Illa estudia revisar l'horari de passeigs dels infants per protegir-los de la calor

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha anunciat que el govern espanyol estudia canviar les franges horàries de passeigs dels infants, que ara mateix és de 12h a 20h. "En alguns llocs comença a fer calor i és recomanable que surtin quan les temperatures no siguin tan altes", ha informat el ministre. "És una mesura orientada a protegir la salut dels menors i que prendrem conjuntament amb algunes comunitats autònomes", ha continuat Illa en la seva compareixença a la comissió de Sanitat del Congrés. Caldrà veure si els territoris que passin a la fase 1 estaran subjectes a aquestes limitacions, tot i que en principi no està previst. País Valencià, Múrcia i Extremadura són algunes comunitats que havien demanat aquestes modificacions.

Illa compareix l'endemà de l'aval a la quarta pròrroga de l'estat d'alarma. "Necessitem restringir la mobilitat unes setmanes més", ha assenyalat aquest matí la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i en aquests mateixos termes s'hi ha referit Illa. El govern espanyol ha guanyat 15 dies més, fins el 24 de maig, per mantenir els plens poders durant els primers dies de desconfinament, que la setmana vinent ja entrarà a la fase 1 en algunes comunitats autònomes. Aquests dies Illa i la titular del comitè de desescalada, la ministra Teresa Ribera, estan reunint-se amb consellers de Salut per rebre les propostes de canviar d'etapa i entre divendres i dissabte es donarà o no el vistiplau. Només Catalunya i Castella i Lleó han sol·licitat mantenir alguns territoris a la fase inicial, la 0, davant el risc de rebrot. A més, aquesta tarda el ministre de Sanitat torna a presidir una reunió interterritorial amb les comunitats autònomes.

El nombre de morts els últims dos dies ha patit un lleuger repunt -ha superat les 200 diàries quan semblava que ja se situava per sota-, però Illa ha mantingut que la tendència és descendent si s'amplia el focus i s'observa l'evolució de les últimes setmanes. "Seguim tenint present que quan parlem de defuncions no hi ha dades bones", ha admès el ministre, però ha destacat que la letalitat dels casos de coronavirus detectats l'última quinzena d'abril és del 4% aproximadament. Illa ha comparat aquesta xifra amb l'11% global de la letalitat a Espanya i l'ha qualificat de "bona notícia".