Interrompuda la circulació ferroviària entre l'Hospitalet de l'Infant i Mont-Roig del Camp per un atropellament

La circulació ferroviària està interrompuda entre l'Hospitalet de l'Infant i Mont-Roig del Camp per un atropellament cap a les 8.40 hores. Els viatgers del tren afectat, que havia sortit de Tortosa cap a Barcelona, seran transbordats per carretera. Renfe gestiona un servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat de les línies afectades, que en aquest cas són la R16 i els trens de llarga distància del Corredor Mediterrani. Protecció Civil ha situat en prealerta el pla Ferrocat.