Un home mata la seva parella a Badalona i es lliura a la Guàrdia Urbana

Una dona de 40 anys ha mort avui a mans de la seva parella, un home que després s'ha lliurat a la Guàrdia Urbana de Badalona per confessar un nou cas de violència masclista. La policia ha trobat el cos de la dona al domicili on residia la parella, i l'home, de 48 anys, ha quedat detingut com a presumpte autor de l'homicidi. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, no consten denúncies judicials prèvies per maltractament.

Tant la víctima com el detingut són de nacionalitat guatemalenca. Ell s'ha presentat a les dependències policials quan faltava un quart d'hora per a les quatre del matí i ha explicat que havia matat la seva parella. La dona ha mort escanyada. Els fets han passat al barri de la Salut en el context d'una discussió familiar, segons ha explicat l'home a la policia.

L'alcaldessa de la ciutat, Dolors Sabater, ha confirmat que la víctima "no havia demanat ajuda" ni a Serveis Socials ni al Servei d'Atenció i Informació a les Dones. De la mateixa manera, ha lamentat que la víctima no estigués empadronada i que, per tant, resultés "absolutament invisible" pels serveis municipals de detecció i prevenció de violència. Una situació que encaixaria amb la versió explicada pels veïns, que apuntaven que la parella havia arribat a la ciutat els darrers mesos.

Possible pis pastera

L'home, després de l'assassinat, hauria caminat els escassos 300 metres que separen el domicili de la comissaria en un passeig nocturn sense testimonis. Tanmateix, diferents veïns han apuntat als problemes amb l'alcohol del presumpte assassí. L'amo del bar adjunt a l'edifici relata que en una ocasió va haver de negar-se a servir-li beguda. També explica que coneix la realitat del pis dels fets, on apunta que hi viuen “moltes persones” des que els vells propietaris li van vendre a uns xinesos que lloguen les habitacions i sobre el que ara se sospita que s’hagi convertit en un pis pastera .

De fet, l'entrada a l'edifici no disposa de porta que el separi del carrer i alguns dels pisos tampoc en tenen. Tot i així, els veïns que hi viuen asseguren no haver sentit res. “Arribo a les 11 de la nit, em poso a dormir i no sento cap baralla, mai, i tampoc ahir” explica el Mohammed (nom fictici). Altres veïns confirmen que no es tracta d'un punt conflictiu.

Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació i intenten aclarir les circumstàncies del crim. El jutjat d'instrucció número 2 de Badalona, en funcions de guàrdia, ha procedit durant aquest matí a les diligències d'aixecament del cadàver i després passarà el cas a un jutjat especialitzat de violència sobre la dona de Badalona.

Minut de silenci

Una setantena de persones s'han concentrat aquest migdia a la plaça de la Vila de Badalona per mostrar el rebuig pels fets d'aquesta matinada. A l'acte, en què es barrejaven associacions locals, veïns i una representació del consistori, també hi ha assistit la consellera de Justícia, Ester Capella, que tenia prevista una reunió amb l'equip de govern al migdia. S'hi ha fet un minut de silenci en record de la víctima i l'Ajuntament deixarà les banderes a mig pal durant els dos dies de dol que ha decretat. Aquesta tarda se celebrarà un ple extraordinari municipal que tindrà com a únic punt del dia l'aprovació d'una declaració institucional conjunta per rebutjar i condemna l'assassinat.

La consellera, al seu torn, ha lamentat que malgrat tots els esforços de les administracions públiques per eradicar la violència masclista, "massa sovint s'ha de sortir al carrer perquè una dona mor a mans d'aquell qui diu que l'estima". També ha indicat que només des d'una societat que entén que el "masclisme mata" es podrà eliminar aquesta xacra, buscar les millors eines per acabar amb els feminicidis i aconseguir que les dones denunciïn amb seguretat. Una línia que ha compartit Dolors Sabater, tot destacant que "malgrat la feinada en curs contra el masclisme", aquest presumpte assassinat és una "alerta gravíssima per recordar que els esforços encara han de ser més grans".

Integració

La principal entitat feminista present durant la concentració del migdia, la Federació de Dones de Badalona, ha condemnat l'assassinat i ha subratllat que "potser cal millorar el treball d'acollida amb els col·ectius vulnerables, com el de les dones immigrants, per fer-les sentir segures" a través de la seva portaveu, Rocío Mateos. Davant l'estupefacció pel succés, s'ha matisat que, en concordança amb la resta de grups locals de defensa de la dona, s'uniran a la declaració de l'Ajuntament, però afegiran unes declaracions de solidaritat i condemna que han recollit a través de les xarxes socials de manera espontània.

D'altra banda, CCOO Catalunya ha mostrat, a través d'un comunicat, la condemna per aquest assassinat masclista, ha expressat el rebuig a "una violència que encara avui dia s'exerceix contra les dones pel sol fet de ser dones", i ha exigit als poders públics que treballin per eradicar aquests casos.