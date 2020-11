Investiguen una parella de Tàrrega pel possible maltractament al seu nadó d'un mes, ingressat en estat greu

Un nadó de només un mes està ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen si els pares, veïns de Tàrrega, hi estarien implicats i intenten aclarir si es tracta d'un cas de maltractament, negligència o accident. Fins que no s'aclareixin els fets, Infància s'ha fet càrrec de la tutela del nadó, segons va avançar TV3 i ha pogut confirmar l'ACN.

Està previst que la parella, que no està detinguda, passi aquest dijous a disposició judicial a Cervera. Els fets van passar el 5 de novembre, quan el nen va ser traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, que va alertar els Mossos el dia 6. A causa de la gravetat del seu estat, el nadó va ser traslladat a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona.

El TSJC ha informat que la mare del nadó declararà dijous als jutjats de Cervera en qualitat d'investigada, mentre que el pare ho farà en qualitat de testimoni, entre d'altres. El procediment està obert, provisionalment, per maltractament en l'àmbit domèstic i lesions.

El síndic de greuges ha obert una actuació d'ofici pel cas de presumpte maltractament. Vol supervisar la intervenció de les diferents administracions implicades –la direcció general d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, el Servei Català de la Salut i els serveis socials de Tàrrega– i valorar el funcionament dels protocols de coordinació. Ha recordat que la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de l'Infant estableix "l'obligació dels estats de protegir l'infant contra totes les formes de violència física o mental mentre està sota la guarda dels seus pares".

La llei catalana de la infància estableix "l'obligació" dels poders públics de prendre les mesures necessàries per protegir aquest col·lectiu de qualsevol forma de maltractament, ha subratllat el síndic. Per acabar, ha recordat que la institució va impulsar el 2006 un protocol marc d'actuacions per a casos d'abusos sexuals i altres maltractaments greus a menors, per les "mancances" detectades en diversos incidents per maltractaments greus. Amb aquesta eina es pretén assegurar una "coordinació eficaç" entre les diverses institucions implicades.