IrsiCaixa publica en obert un protocol per detectar anticossos de covid-19 sense tests comercials

L'Institut de Recerca de la Sida, l'IrsiCaixa, ha dissenyat i publicat en obert el primer protocol de detecció d'anticossos de covid-19 de l'Estat. L'eina, a què tothom pot accedir, es basa en una tècnica de laboratori molt comuna, l'ELISA (acrònim en anglès d' assaig d'immunoabsorció lligat a enzims) i permet realitzar un test serològic sense necessitat de fer servir els kits comercials, cada vegada menys disponibles al mercat internacional i la fiabilitat dels quals està sent qüestionada fins i tot per l'Organització Mundial de la Salut (OMS). "Som un dels primers a l'Estat, si no el primer, a tenir una iniciativa com aquesta", assegura el director de la institució, Bonaventura Clotet. I afegeix: "Amb aquest protocol estem proporcionant una eina més perquè tots els centres puguin treballar. Com més puguem avançar, abans acabarem la cursa contra el virus".

Si bé encara no es pot fer servir com a prova diagnòstica, perquè es requereix una certificació de les autoritats sanitàries i passar uns controls de qualitat i d'homologació específics, sí que pot utilitzar-se per a la recerca de qualsevol laboratori que tingui capacitat de fer ELISA. En aproximadament dues hores es poden obtenir els resultats de la prova. La identificació d'aquestes proteïnes que allibera el sistema immunitari per defensar-se dels patògens forma part de l'estratègia espanyola de control i identificació del covid-19 de cara al desconfinament. Saber quines persones han reaccionat al virus pot ser útil tant per determinar si l'organisme hi està lluitant en el moment que se li fa la prova com per saber si la infecció ja s'ha superat i podem parlar d'immunització.

Els tests ràpids són molt còmodes per a residències de gent gran, per exemple, perquè es fan amb una gota de sang com si fos una glucèmia, sense necessitat d'analitzar la mostra en un laboratori. Donen un resultat molt ràpid, però també falsos negatius, ja que no detecten els anticossos més primerencs o més petits. Els ELISA són més sensibles. "Són un procediment rutinari i senzill que es realitza en gairebé qualsevol laboratori. Existeixen diverses variants, però totes requereixen proteïnes concretes per detectar els anticossos i revelar els resultats", explica Jorge Carrillo, investigador de l'IrsiCaixa (centre impulsat per la Fundació La Caixa i el departament de Salut).

A més, tot i que hi ha tests disponibles de diferents marques, el gran problema és l'elevada demanda a nivell mundial dels tests ràpids comercials, que escassegen i limiten la capacitat de diagnòstic. Tampoc no arriben als laboratoris per poder comprovar la seva eficàcia. "Per això hem dissenyat un ELISA utilitzant reactius destinats a investigació, que també s'han de comprar però són molt més fàcils d'aconseguir actualment", continua l'investigador.

Deteccions més precises

Totes les tècniques tenen un límit de detecció, per sota del qual no es poden detectar els anticossos. "L'ideal per a un test és que tingui alta sensibilitat, que és la capacitat per detectar els positius, i alta especificitat, que és la probabilitat que no hi hagi falsos positius", aclareix Carrillo. Però, a més, hi ha una dificultat afegida: no tots els kits especifiquen quines proteïnes utilitzen per a la seva anàlisi. Se sap, però, que molts fan servir la proteïna Spike (la més superficial del virus per entrar dins les cèl·lules) i la RBD, que interacciona amb el receptor per entrar.

Mitjançant l'anàlisi estadística de les dades, els investigadors han determinat que els antígens que permeten diferenciar millor la població seropositiva i seronegativa per SARS-CoV-2 són les regions S2 i RBD. El protocol de l'IrsiCaixa se centra en l'anàlisi de totes dues, una de les quals (S2) gairebé no s'utilitza en els kits actuals tot i que aportaria resultats més fiables. Els ELISA permeten detectar quantitats d'anticossos més petites que els tests ràpids i, a més, ho fan d'una manera molt específica, minimitzant el risc de generar resultats falsos.