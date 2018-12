Jornada intensiva a l’escola, una prova en qüestió

Els horaris escolars sempre han sigut un tema de debat (i confrontació) entre la comunitat educativa. I en els pròxims mesos es reobrirà el debat: el departament d’Educació haurà de revisar el model actual, perquè aquest curs s’acaba el pla pilot engegat el 2012 que permet que fins a 25 escoles facin jornada intensiva, és a dir, de 9 a 14 h. Malgrat que els consellers d’Educació mai han sigut defensors de l’horari compactat, els instituts públics el fan des que l’exconsellera del ram Irene Rigau el va aplicar a secundària argumentant que “nens i adolescents són diferents”, una mesura que va satisfer els sindicats de professors. Tot i que havien expressat dubtes de la utilitat pedagògica de la mesura, el departament va impulsar fa anys un pla pilot per provar aquest horari en set escoles públiques que ho havien demanat i en va acabar convidant d’altres a sumar-s’hi. Ara són 25, que estan satisfetes amb l’experiència i demanaran continuar amb la jornada compactada. Abans que comenci el procés de preinscripció per al curs que ve, el departament els haurà de dir si poden continuar fent aquest horari o no.

Per decidir-ho, s’estudiarà al detall els efectes de l’horari en aquestes escoles. El conseller d’Educació, Josep Bargalló, va dir a la comissió del Parlament que el departament està “avaluant les últimes modificacions horàries” per fer alguna “proposta nova”. Uns plantejaments que podrien diferenciar-se i adequar-se segons el territori o les etapes formatives dels alumnes. “No necessàriament serà per a tot el país, per a totes les etapes i nivells”, deia. La idea l’ha ampliat el director general de centres públics, Josep González-Cambray, a l’ARA. Segons diu, el departament “no generalitzarà la jornada compactada” a tot el sistema perquè “no hi ha indicadors clars” que evidenciïn una millora en àmbits com el rendiment escolar, l’absentisme o la demanda. Als centres que apliquen aquest horari “ni està garantit” que es pugui seguir fent “ni es pot descartar que la compactada sigui factible en alguns entorns concrets”. “Prendrem les decisions tenint en compte les evidències que surtin del pla pilot”, insisteix.

Quedarà també pendent de decidir si, en cas que les 25 escoles que ara fan jornada intensiva puguin seguir fent aquest horari, es permetrà l’entrada de nous centres al programa si ho demanen. “Haurem de veure com identifiquem els criteris i els requisits allà on sigui factible”, diu el director general. En aquest sentit, serà important garantir que hi ha menjador escolar i que s’hi fan activitats no lectives. “Parlar de jornada compactada sense parlar de menjadors o activitats extraescolars no té sentit”, argumenta. També cal que la mesura tingui el suport de més del 80% de les famílies.

Els centres consultats per l’ARA (hi ha escoles rurals, d’alta complexitat i d’educació especial) coincideixen en dir que demanaran al departament seguir amb l’horari. “Per nosaltres seguiríem, tant pels nens com per les famílies”, afirmen des de l’Escola Pedralta, de Santa Cristina d’Aro.

Les escoles, satisfetes

Al Besòs, les escoles Eduard Marquina i Concepció Arenal van fer pinya per reclamar la jornada intensiva amb l’objectiu de reduir l’absentisme. “Si no podien pagar el menjador, marxaven al migdia i a la tarda molts ja no venien”, recorda el David, director del Marquina. Amb el nou horari -fan de 8.30 a 16 h, però tots els alumnes es queden a dinar i després només es fan activitats no lectives- han reduït l’absentisme d’un 20% a un 5%, i també ha baixat la conflictivitat. “Ens passàvem les tardes solucionant els conflictes que es produïen al migdia”, afirma. La directora del Concepció Arenal, Begonya Parés, afegeix que en el seu cas també han millorat un 25% les competències bàsiques de 6è.

En altres entorns més rurals l’horari compactat també ha funcionat. A Puig Drau (Baix Montseny) hi havia alumnes que no tornaven després de dinar per evitar-se el llarg trajecte en cotxe. “Hem reduït l’absentisme gairebé al 100%”, explica la Raquel, la secretària del centre, que fa classe de les 8.45 a les 14 h. “Si no podem seguir amb l’horari haurem de pensar com gestionem el servei de menjador”, afirma, i assegura que les famílies estan satisfetes. El model de jornada compactada està força estès a l’Estat, i només Catalunya, el País Basc, l’Aragó i el País Valencià no l’han implantat a la primària.