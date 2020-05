Josep Bargalló: "De cara al setembre haurem de buscar nous espais i més professorat"

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha defensat el pla de retorn a les escoles explicat aquesta setmana i ha dit que és una bona idea obrir les aules aquest juny, ja que "per una part de l’alumnat sis mesos sense contacte amb l’escola seria excessiu”. En declaracions al programa El suplement de Catalunya Ràdio, Bargalló ha admès que "de cara al curs que ve s'hauran de buscar espais supletoris i més professorat”.

Bargalló ha donat el seu punt de vista just després de fer arribar als centres educatius les noves instruccions perquè, a mesura que els seus territoris entrin a la fase 2, puguin rebre alumnes. "Cal diferenciar entre juny i setembre. La presència serà sempre de caràcter voluntari mentre encara estiguem en fases, en aquesta situació de falta de normalitat. Per tant, un gruix important d'alumnes decidirà que prefereix no tornar a les aules encara".

Bargalló confia que el pla per iniciar el pròxim curs al setembre generi més consens entre la comunitat educativa que el traçat per obrir les escoles al juny, que ha provocat moltes crítiques. "Ara era impossible la unanimitat, les postures eren totalment diverses i ha sigut impossible generar consens, entès com a màxima unanimitat. Aquest pla s'ha parlat amb tota la diversitat de representants de la comunitat educativa i de l'entorn de l’escola, com ajuntaments o les famílies. Alguns ens demanaven no obrir res fins al setembre i d'altres demanaven obrir ja per poder fer les classes. En aquesta diversitat de postures el consens total era impossible".

Bargalló ha afegit que ahir van "trametre les directrius als centres educatius, després de parlar-ho amb la junta de directors". "Ara ja disposen de les instruccions sobre què cal fer i com cal fer-ho. Els centres tenen uns límits dintre dels quals poden decidir com actuar. Que puguin decidir dins dels límits té sentit, ja que no és el mateix un centre rural que necessita transport que un centre al mig d’un barri. Els límits posats són molt clars", ha dit.

Bargalló ha destacat que ja s'està treballant en el pla per al setembre, amb una màxima prioritat: "Que cada alumne tingui el seu espai i el professorat que li correspon". Per traçar el pla d'obertura de cara al setembre, el conseller d'Educació ha explicat que treballen amb un escenari hipotètic en què les exigències de ràtios i seguretat són les mateixes que les actuals.

El conseller també ha deixat clar que en aquest retorn "les aules no han de tenir separacions d’alumnes marcades a terra” i que "l es classes d'infantil seran sense mascaretes segur”.