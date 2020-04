Josep Bitria, metge jubilat: “No vaig tenir cap dubte de tornar a treballar”

260x366 Josep Bitria, metge jubilat: “No vaig tenir cap dubte en tornar a treballar” / ARA Josep Bitria, metge jubilat: “No vaig tenir cap dubte en tornar a treballar” / ARA

Josep Bitria té 66 anys, és de Lleida però ha viscut tota la vida a Tarragona. Durant 40 anys va exercir de metge de família a la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla, fins que l'agost del 2018 es va jubilar. Ara, gairebé dos anys després, ha decidit reincorporar-se com a voluntari per fer front a la crisi del coronavirus.

Per al Josep jubilar-se significava començar de zero una altra vegada. Va deixar completament l'activitat professional i es va dedicar a gaudir de la seva llibertat: passejar per la muntanya, anar en bicicleta i llegir. No s'havia plantejat tornar a posar-se la bata blanca, però davant la situació excepcional actual no ho va dubtar: "Volia ser útil". El director de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla li va comentar que necessitaven reforçar el servei de salut laboral i ell va estar "encantat de poder ajudar en un moment com aquest".

El Josep es va reincorporar a la feina tot just començar el confinament. Juntament amb dos metges més s'encarrega del seguiment i el control dels professionals de la Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla que podrien estar infectats. Contacten amb els treballadors que tenen alguna incidència o es troben malament i estableixen, tenint en compte els protocols del Servei Català de la Salut, el procediment a seguir, el temps d'aïllament i les proves diagnòstiques. Aquesta feina la fa des del Complex Santa Tecla Llevant. "És un contacte molt telefònic i virtual. Per tant, el meu risc d'exposició és molt relatiu", explica el Josep.

Segons diu, la sensació general és que la demarcació de Tarragona no ha patit tant la incidència del coronavirus com altres zones del país. Tot i així, dies enrere hi va haver pressió assistencial, però ja ha començat a afluixar una mica en els serveis d'urgència i les hospitalitzacions. Reconeix que "no s'ha arribat a sobrepassar la capacitat o els recursos de què es disposava ni tampoc els recursos extraordinaris que s'havien previst".

Es tracta d'un virus poc conegut, i això genera una sensació d'incertesa en els professionals sanitaris. "Això genera certa angoixa sobretot pel que significa veure els carrers buits, les botigues tancades i les nostres vides alterades", argumenta. I afegeix que, tot i que mai hauria imaginat una situació com la que estem vivint, "és suportable".