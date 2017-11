L'imam de Ripoll va ser confident del CNI

L'imam de Ripoll, Abdelbaki es Satty, considerat el cervell dels atemptats de Barcelona i Cambrils del 17 d'agost i líder de la cèl·lula jihadista que els va cometre, era conegut per les forces i cossos de seguretat de l'Estat, ja que va ser confident del CNI, segons publica aquest divendres el diari 'El País'. Després d'haver estat investigat en l'operació Xacal, va ser captat durant la seva estada a la presó de Castelló, on va ingressar el 2010 per un delicte de tràfic de drogues i d'on va sortir el 2014.

Fonts dels serveis secrets espanyols confirmen al diari que Es Satty va ser confident del CNI, però no aclareixen des de quan i fins quan va col·laborar amb ells ni si aquesta col·laboració va ser remunerada. Segons les mateixes fonts, aquests contactes amb Es Satty s'emmarquen dins els protocols habituals per obtenir informació en la lluita antiterorrista. Es Satty, però, no estava acusat llavors de terrorisme, sinó de delictes de tràfic de drogues.