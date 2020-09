Ayuso ignora Sanitat i es resisteix a tancar Madrid per frenar el coronavirus

Primeres diferències en públic entre la Comunitat de Madrid i el ministeri de Sanitat després que Pedro Sánchez i Isabel Díaz Ayuso pactessin un espai de coordinació per respondre a l'increment de contagis. El viceconseller de Salut Pública, Antonio Zapatero, ha anunciat que s'amplia el confinament a vuit àrees bàsiques i, en total, en seran 45, amb més d'un milió de persones afectades. Les restriccions afecten fonamentalment a la mobilitat i no es permeten entrades i sortides a aquestes zones si no és per motius laborals, anar a l’escola, al metge, per tenir cura de tercers persones o bé per raons de força major. El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha volgut comparèixer a la mateixa hora que ho feia Zapatero per deixar clares les recomanacions del govern espanyol. La més destacada és confinar per àrees bàsiques tota la capital espanyola, així com els municipis de la Comunitat que tinguin una incidència acumulada de més de 500 contagis per cada 100.000 habitants els últims 14 dies.

La setmana passada Madrid ja va decidir confinar 37 àrees bàsiques de salut afectant així a 850.000 persones. Ara les mesures afecten a 167.000 ciutadans més amb la incorporació de vuit punts: són zones específiques de Fuenlabrada, Alcorcón i de districtes de Madrid a Ciudad Lineal, Usera, Vicálvaro i Puente de Vallecas. A tots aquests punts la incidència acumulada els últims 14 dies és superior a 1.000 contagis per cada 100.000 habitants, la tendència és creixent i es pot fer un control perimetral de la mobilitat. Per no complir els dos últims motius s'ha quedat fora, per exemple, el cèntric barri de Lavapiés. Sanitat va recomanar que es tanqués Madrid portes enfora però també que es trossegés per dins. A la pràctica, que un ciutadà d'una àrea bàsica no pogués anar a una altra si no és pels motius que sí que ho permeten.

Illa ha subratllat tres recomanacions més per a tot el territori de la Comunitat: evitar tot moviment innecessari -això també ho aconsella el govern regional-, prohibir el consum en barra i restringir l'ocupació de terrasses al 50%. Zapatero ha defensat que les restriccions establertes a l'hostaleria ja estan aplicades: la disminució de grups de deu a sis persones i la distància entre cadires ha de ser d'un metre i mig, de manera que, ha dit, això ja porta a reduir al 50% l'aforament dels establiments de restauració.

Discrepàncies Madrid-Sanitat

Zapatero ha assegurat que desconeixia que Illa compareixeria a la mateixa hora per mostrar les seves discrepàncies. També ha mostrat la seva sorpresa amb el fet que aquest dijous Sanitat comuniqués aquesta opinió en la reunió tècnica que van mantenir en el marc del grup covid-19, tenint en compte que dilluns i dimarts no ho havia fet. "No ha passat res entre dilluns i dijous", ha assenyalat el viceconseller de Salut Pública madrileny, que ha recordat que s'ha d'avaluar l'impacte de les mesures implementades en un termini de dues setmanes. Zapatero no ha volgut dinamitar la coordinació amb el ministeri i ha destacat que el millor és anar de la mà, per bé que ha defensat que les mesures adoptades responen a criteris tècnics i s'ha queixat que no hi hagi criteris unificats a tot el territori espanyol.

El ministre de Sanitat ha apuntat que és la comunitat autònoma de Madrid qui ha de prendre decisions sobre les noves restriccions i que el ministeri fa les recomanacions que creu que s'haurien d'aplicar. El ministre ha dit que totes les comunitats autònomes estan actuant amb determinació per prendre el control de la pandèmia. "Jo he volgut deixar clares quines han sigut les recomanacions del govern d'Espanya", ha dit i ha assegurat que l'objectiu no és entrar en retrets. Illa ha dit actuar amb lleialtat al marc institucional i ha insistit que han estimat oportú apuntar quines són les seves mesures.