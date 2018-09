Malestar entre els camioners per la prohibició a la N-340

Els camions de quatre eixos o més no poden circular, a partir d’avui, per dos trams de la N-340 ni per una altra part de la N-240. Però la mesura no agrada als camioners, que expressen el seu malestar per la prohibició que s’ha començat a aplicar. El gerent de la patronal Federació d’Empreses d’Autotransport de la província de Tarragona (FEAT), Josep Lluís Aymat, critica que les administracions “criminalitzin el sector en lloc de millorar les infraestructures, com s’havien compromès a fer amb impostos als carburants”. A més, considera que, com que és obligatori agafar l’autopista AP-7 o l’AP-2, “no és una bonificació, sinó un altre impost”, i en reclama “la gratuïtat o descomptes més alts”.

La mesura s’ha posat en marxa just 20 anys després d’un tràgic accident entre un camió i un autobús a la N-340, al barri tarragoní de la Mora, que va deixar cinc morts i deu ferits. L’elevada mortalitat d’aquesta carretera ha fet que s’hagi acabat prohibint el pas dels camions, com ja es va aplicar fa més de cinc anys al tram de la N-II de les comarques gironines. A la N-340, segons el RACC, des del 2010 fins ara un total de 114 persones han perdut la vida -11 de les quals enguany- entre Peníscola i Vilafranca, els trams restringits. De fet, la Generalitat calcula que la mesura, que és vigent des d’avui, permetrà treure de la N-340 entre 3.800 i 4.000 camions diaris i de la N-240 uns 1.400 vehicles, la qual cosa hauria de suposar una reducció de la sinistralitat i la contaminació.

Mentre la patronal dels transportistes tarragonins renega de prohibir la circulació als camions, l’alcalde d’Altafulla i diputat d’En Comú Podem al Congrés, Fèlix Alonso, es felicita de la mesura perquè “els desviaments salvaran vides”. Alonso, que ha liderat les negociacions dels últims mesos entre el ministeri de Foment i el Pacte de Berà -format per Roda de Berà, el Vendrell, Creixell, Torredembarra, Altafulla, Calafell i Cunit-, reivindica el precedent de la N-II a la província de Girona, on des del 2013 han disminuït un 60% els sinistres mortals. Pel que fa als arguments expressats pels camioners, l’alcalde d’Altafulla replica que, segons un estudi del 2017 de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), “amb un 24% de bonificació, els vehicles pesants compensen les despeses de passar per l’autopista perquè el consum és menor i guanyen temps”.

Però la restricció als camions no atura les reclamacions del territori. L’alcalde de Montblanc, Josep Andreu (ERC), està satisfet per la millora de la seguretat, tot i que adverteix que l’alternativa de no pagament a la N-240 és l’autovia A-27, encallada des de fa anys perquè no s’aproven els 31 milions d’euros que falten per acabar-la. Encara va més enllà el moviment veïnal ebrenc AP-7 Gratuïta Ja!, que demana la gratuïtat total de l’autopista.

Les limitacions de circulació i les bonificacions

Des d’avui els camions no poden circular al sud de la N-340, entre Peníscola i l’Hospitalet de l’Infant, i al nord, entre Altafulla i Vilafranca del Penedès, i s’han de desviar obligatòriament per l’AP-7. Al sud, els camions han de passar entre Alcanar i la sortida 38 (l’Hospitalet de l’Infant) i, al nord, entre la 32 (Altafulla) i la 30 (Vilafranca). En el cas de la N-240, des de les Borges Blanques fins a Montblanc, han de passar per l’AP-2, entre la sortida 7 (les Borges Blanques) i la 10 (el Pla de Santa Maria).

Els camioners tenen bonificat el peatge un 42,5% si fan tot el trajecte per l’autopista i un 50% si fan desplaçaments locals. Els vehicles lleugers no han de pagar res entre Alcanar i Vilafranca del Penedès si entren i surten pel mateix lloc en un termini de 24 hores. En tots els casos, cal tenir el sistema Via T.