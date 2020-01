Estofat de mongetes en lloc de carn: Barcelona repensa els menús escolars

Algunes escoles ja han repensat els seus menús per adaptar-los a les recomanacions sanitàries de consumir menys carn –sobretot, de la vermella– i elevar, en canvi, les racions de proteïna vegetal. Sobretot, de llegum. Fins al punt que ja no és estrany que en alguns centres s'ofereixi, algun dia, un menú amb dos plats de cullera i sense tall. Per exemple: crema de verdures de primer i mongetes blanques estofades de segon. Però encara són una minoria segons els informes de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, en els quals s'ha detectat que el 90% d'escoles no ofereix mai proteïna vegetal com a segon plat. Ara l'Ajuntament de Barcelona i el Consorci d'Educació volen estendre el canvi al conjunt d'escoles de la ciutat per reequilibrar la proporció entre el consum de proteïna animal i proteïna vegetal.

L'objectiu és que la nova proposta, que també posa èmfasi en l'ús d'oli d'oliva per amanir i cuinar i la incorporació de més amanida i fruita fresca, sigui una realitat el curs que ve al conjunt de centres. A la pràctica, es persegueix que la proteïna animal (carn vermella, carn blanca, ous o peix) se serveixi només com a segon plat i, com a màxim, tres cops a la setmana. Els altres dos segons seran, principalment, llegum. La carn vermella estarà recomanada, com a màxim, un cop per setmana.

El gran canvi, en la línia del que ja s'aplica a les escoles bressol, es preveu per al curs que ve, però hi ha sis centres vinculats a la Xarxa d'Escoles + Sostenibles, que promou el consistori, on el nou model de menús ja s'aplica o s'aplicarà durant aquest curs: Dovella, Mallorca, Ramon Casas, Pare Poveda, La Farigola del Clot i el Patronat Domènech. Es tracta d'escoles que tenen alumnat d'infantil i primària –dels 3 als 12 anys– i que, en el marc de la prova pilot, rebran assessorament i acompanyament professional per part de l'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per resoldre dubtes.

Els nous menús escolars són una de les mesures incloses en el pla que va presentar la ciutat quan, a mitjans d'aquest mes, va declarar l'emergència climàtica. Concretament, es busca promoure una dieta més saludable i baixa en carboni i fer augmentar el consum de productes de proximitat, així com disminuir el consum de proteïna animal per adequar-lo a les recomanacions d'organismes com l'Agència Internacional del Càncer.

Els canvis tindran en compte el preu màxim del servei de menjador fixat per la Generalitat (6,20 euros al dia inclòs el monitoratge) i hauran de comptar amb la complicitat de les associacions de famílies dels centres i les empreses que gestionen els serveis. Un informe de l'ASPB sobre hàbits alimentaris, fet a partir d'enquestes, alerta que el 78% dels infants d'entre tres i quatre anys i el 42% dels adolescents d'entre 13 i 19 mengen carn tres o mes cops cada setmana i aquest és el llindar per sobre del qual es considera que hi ha un consum excessiu. I també es recullen altres realitats preocupants com que el 43% dels menors d'entre vuit i nou anys mengen brioixeria industrial més de tres vegades al mes i el 80% dels adolescents consumeixen refrescos per sobre de la freqüència recomanada. Més del 80%, a mes, no mengen prou fruita i verdura.

Carme Borrrell, gerent de l'ASPB, ha alertat, en aquest sentit, que els percentatges d'obesitat són alts entre els infants i, sobretot, als barris més desafavorits, i que en els nens és més alt quan mengen sols. També hi influeix el fet de dinar o sopar davant d'una pantalla. El curs passat es van estudiar 116 centres i en un 34% es consumien carns greixoses dues o més vegades a la setmana. El 90%, a més, no ofereix com a segon plat proteïna vegetal. "Veiem que la recomanació no s'està fent", ha lamentat Borrell. "Amb les noves pautes hi guanyarem tots: els infants i el planeta", ha emfatitzat la regidora de Salut, Gemma Tarafa, que ha remarcat que el canvi també és voldrà aplicar en altres equipaments com les residències de gent gran.