El nou Mercat de Sant Antoni s’oblida de la mobilitat reduïda

La posada en marxa del renovat Mercat de Sant Antoni, que demà farà un mes, va ser una de les inauguracions més mediàtiques de les que s’han viscut a Barcelona els últims anys. I amb raó. El nou equipament, després d’haver passat tots els terminis anunciats, ha costat 80milions d’euros i gairebé nou anys d’obres. I el resultat -obra dels arquitectes Ravetllat-Ribas-, amb la recuperació del fossat medieval i la rehabilitació de la coberta, és espectacular. Però no ha aconseguit escapar-se de la polèmica.

Els primers dies de funcionament ja han deixat veure algunes vergonyes del nou edifici. Sobretot, pel que fa als criteris d’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda, les que porten cotxets amb criatures o persones grans. El problema més evident és l’accés a la planta -1, on hi ha el supermercat Lidl i on, a partir de la tardor, hi haurà un gimnàs de la firma Duet Fit. Durant el dia, accedir-hi amb una cadira de rodes ja és una missió complicada perquè l’ascensor no és al costat de l’accés principal -on hi ha les escales convencionals i les mecàniques-, sinó que cal anar-lo a buscar a Borrell-Manso. A més, no està indicat de cap manera i en el cas que es vulgui utilitzar per pujar, s’amaga darrere dues portes que pesen massa -segons denuncien usuaris de cadires de rodes- i tampoc té cap indicatiu. Fonts de l’Ajuntament admeten que hi ha hagut un retard en la instal·lació de la senyalèctica, que tot just s’ha començat a posar aquesta setmana.

També es pot arribar a la planta subterrània a través d’una rampa mecànica, però els usuaris de cadires de rodes remarquen que no és un itinerari accessible i que posa en risc la seva seguretat -una icona ja deixa clar, de fet, que tampoc no és una bona idea utilitzar la rampa mecànica amb cotxets.

L’accés, a més, es complica a última hora. Per arribar al Lidl passades les 20.30 h, que és quan tanca el mercat, no hi ha cap itinerari adaptat, tot i que el súper allarga el seu horari encara una hora més. Els accessos als ascensors i a les rampes queden tancats amb el mercat. Aquest diari va fer arribar la queixa a la direcció de l’equipament, que s’ha compromès a buscar-hi solucions. Fins ahir, però, quan es preguntava quina alternativa s’oferia a algú que vagi en cadira de rodes i vulgui baixar al súper en aquest horari, els treballadors de seguretat del recinte només hi veien una opció: anar a comprar en cotxe, perquè, llavors sí, el client té dret a una targeta que serveix per accedir a l’aparcament municipal i utilitzar l’ascensor. En cas de no anar-hi en vehicle privat, senzillament no s’hi pot baixar, perquè tot i que els ascensors sí que funcionen no s’hi pot accedir i la porta del mercat que tanca més tard no té l’accés adaptat a la -1. “Ho haurem de solucionar. Haurem de canviar el circuit, perquè és obvi que això s’ha de millorar”, admetia ahir el director del mercat, Xavier Trull, que remarca la dificultat d’ajustar els horaris i les necessitats dels diferents mercats que conviuen a Sant Antoni.

“És un error garrafal”, lamenta Montse García, que és membre de la junta directiva d’Ecom, un moviment integrat per associacions de persones amb discapacitat física. Ecom, després de visitar, cinta mètrica en mà, el nou mercat, ha decidit denunciar a l’àrea de Promoció de l’Accessibilitat de la Generalitat les condicions de l’espai. La llista de greuges que han preparat no es queda només en la dificultat d’accés a la planta -1, sinó que inclou també aspectes com ara que la porta dels lavabos no tingui l’amplada mínima exigible -han mesurat que alguna no arriba ni als 80 centímetres- ni permeti el gir necessari per a cadires de rodes, ja que tant al lavabo d’homes com al de dones el diàmetre, diuen, és inferior a 1,5 metres. També han inclòs a la llista que el terra no sigui antilliscant, cosa que ja ha costat alguna caiguda, i que els vidres de les portes i els que tanquen l’accés a les rampes mecàniques no tinguin cap sistema que permetin ser detectats per les persones amb poca visió -aquest punt, però, es va solucionar ahir, un mes després de la inauguració.

Alguns dels paradistes des de fa uns dies tenen plànols per ajudar a orientar els compradors davant la falta d’indicacions visibles durant el primer mes de funcionament. Fulls de paper penjats a les parets informen, de manera tant precària com provisional, on són els lavabos o els ascensors per baixar a la planta -1. Fonts municipals asseguren que aquests dies s’estan solucionant els dèficits de senyalització, que això estarà acabat d’aquí deu dies i que la setmana passada el mercat va rebre la visita de tècnics de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, que també faran les seves recomanacions. Malgrat les crítiques. defensen que l’edifici compleix totes les normatives.

“Jo em sento menystingut”, lamenta Xavier Duacastilla, que va en cadira de rodes, i remarca que tractant-se d’un equipament públic hauria de ser “perfecte” des del primer minut. “Això no hauria de passar en un edifici públic nou”, afegeix Montse García. No és el primer cop que un mercat de nova creació genera queixes d’aquest tipus. El dels Encants, a les Glòries, que es va inaugurar el 2013, també va suscitar polèmica perquè les persones que hi van en cadira de rodes necessiten que s’instal·lin rampes per poder accedir a algunes botigues. Ecom denuncia que la llista és més llarga i que hi ha espais com ara el nou tanatori de Sancho de Ávila que, denuncien, tampoc han tingut en compte un itinerari accessible.

Pocs lavabos

Més enllà de les dificultats per accedir en cadira de rodes als lavabos del Mercat de Sant Antoni, molts usuaris es queixen també que n’hi ha pocs: només un per a homes i un per a dones amb cinc cabines cadascun i que, com que són públics, donen servei als usuaris del mercat i a tothom que en tingui necessitat.

L’accessibilitat al mercat no és l’única cosa que està en debat aquests dies. Des de la plataforma Carrers per a Tothom també estudien les millores a fer a les superilles com la de Sant Antoni per ajudar a orientar les persones amb dèficit visual perquè tinguin clar per on passen i per on no passen cotxes.