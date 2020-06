Més de 3.000 terrasses esperen el vistiplau per ocupar més espai a Barcelona

Més de 3.000 bars i restaurants de Barcelona esperen que l'Ajuntament els autoritzi a poder ampliar les seves terrasses o a posar-ne en el cas que ara no en tinguin. El govern municipal es va comprometre a fer aquest tràmit en el termini de 15 dies hàbils, però el procés, que es va obrir el 25 de maig, vencia a principis d'aquesta setmana per a les peticions més matineres. El Gremi de Restauradors de la ciutat entén que la demora es deu a l'allau de sol·licituds i accepta l'argument de la tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, que assegura que totes les peticions es respondran encara que sigui amb cert retard, però demana que, tenint en compte el context, s'acordi que les ampliacions es mantinguin durant tot el 2021 i no només fins a finals d'aquest any, que és la previsió inicial.

"Podem arribar a entendre que el termini de 15 dies s'allargui lleugerament si les respostes són, com s’espera, majoritàriament positives i es confirma l'extensió de la mesura més enllà del 2020", defensa el president del Gremi, Roger Pallarols, que veu en l'èxit de la resposta la prova que era una mesura necessària. En el ple de condicions acordat pel govern de Colau, que preveia una inversió de cinc milions per a les ampliacions, es calculava que hi podria haver un màxim de 3.800 interessats en acollir-se a la mesura. El Gremi ha assegurat avui en un comunicat que, de moment, ho han demanat més de 3.000 locals. En el conjunt de la ciutat hi ha 5.500 terrasses que podrien optar a sumar fins a quatre o sis taules extres i uns 3.500 locals sense terrassa que ara podrien posar-ne.

El termini d'aplicació d'aquestes ampliacions provisionals ja va ser un dels motiu de tensió durant la negociació del decret d'alcaldia que fa possible que les terrasses creixin i que va deixar la porta oberta a prorrogar la mesura més enllà del 2020. El debat, que va acabar sense un acord consensuat entre el govern de Colau i el Gremi, també va tenir punts de discrepància en aspectes com qui podia acollir-se a la mesura, ja que el govern municipal hi ha inclòs establiments considerats assimilats, com forns de pa i cellers, i els restauradors consideraven que aquests sectors no s'han vist tan afectats pel confinament.

El Gremi també apressava a poder aplicar la solució de manera immediata per evitar demores un cop la ciutat entrés en la fase 1 de desconfiadament. El consistori assegura que ha posat més de 70 persones a treballar en la tramitació de sol·licituds i confia en començar a resoldre-les aviat.