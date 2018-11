Metges, professors, estudiants i funcionaris col·lapsen el centre de Barcelona per demanar que es reverteixin les retallades

Mestres, professors i estudiants es mobilitzen avui de manera unitària per exigir que es reverteixin les retallades en la segona jornada de vaga de les universitats, a la qual se sumen avui els mestres d'infantil, primària i secundària. Els metges d'atenció primària s'han unit a la manifestació de manera espontània, tot i que el sindicat de Metges només havia convocat mobilitzacions a les gerències territorials de l'ICS. Grups de Bombers i de serveis penitenciaris també s'hi han sumat sense prèvia convocatòria. La manifestació encapçalada per la pancarta amb el lema "Per uns pressupostos socials, revertim les retallades” ha sortit cap a les les 12 h de la plaça Universitat i es preveu que acabi davant del Parlament de Catalunya.

Gloria Pérez, professora de secundària a Sant Adrià del Besòs, troba "meravellós" que conflueixin a la manifestació col·lectius i reivindicacions diverses i denuncia les condicions laborals del professorat. “Estem aquí per les ràtios: hi hauria d’haver menys alumnes per professor, per les extres que ens deuen del 2012 i 2013, per les hores de permanència al centre, ja que ens emportem molta feina a casa, perquè la universitat ha parlat i se l’ha d’escoltar”, ha dit. Pérez critica que la Generalitat hagi descuidat el sector públic i s'hagi centrat en "la campanya independentista". El nou decret de menjadors que prepara la Generalitat i que exclou a les famílies de la gestió del temps dels infants al migdia també ha aparegut entre les reivindicacions en pancartes amb lemes com ara “El temps de migdia també és educació pública”.

Els professors de les universitats, que ja es van mobilitzar ahir, continuen denunciant la precarietat dels contractes dels docents associats. "A nosaltres ens renoven cada any. Si estàs de baixa, de vegades, no et renoven”, denuncia Enric Mir, professor associat d’arquitectura a la UPC. Mir, que culpa "un estat neoliberal de dretes i d'esquerres" de la situació, considera que els associats tenen "un contracte porqueria, una excepció a l’Estatut del treballador” i que assumeixen "papers de professors estructurals" cobrant "500 euros al mes per 6 hores setmanals d’aula més 6 de preparació o revisió”. “Volem un contracte com qualsevol, no vol dir ser funcionari sinó un contracte com qualsevol, indefinit. A nosaltres ens renoven cada any, si estàs de baixa de vegades no et renoven”, afegeix.

El personal de la sanitat, que està pendent de les negociacions entre Salut i el sindicat de Metges que s'han reprès avui, s'ha unit espontàniament a la mobilització en el seu quart dia de vaga. “Volem més temps per atendre cada pacient i recuperar les hores extres”, reclama José Luis Martínez, que treballa d'infermer. “Jo m’he jubilat i encara no he rebut les extres”, denuncia Conchita, que és infermera jubilada.

El sindicat Metges de Catalunya no havia convocat la manifestació unitària sinó diverses mobilitzacions davant les gerències territorials de l’Institut Català de la Salut (ICS) a la regió Metropolitana Nord, Metropolitana Sud, Barcelona, Catalunya Central, Lleida, Alt Pirineu i Aran, Camp de Tarragona, Terres de l’Ebre i Girona. D’altra banda, MC també ha convocat una altra concentració, a les 11.00 hores, davant la seu de la patronal Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC), a Barcelona.

Girona

En el cas de Girona, més d'un centenar de metges s'han concentrat a les portes de l'Hospital Josep Trueta de Girona, on està situat el despatx del gerent de l'ICS. Els protestants duien pancartes amb lemes com "Preferim un no acord que un mal acord" i "Atenció primària digna i respectada". Després de reclamar més temps per poder atendre els pacients i millores en les seves condicions de treball, el centenar de metges s'ha dirigit al centre de Girona, per coincidir amb dos col·lectius que també celebren avui una jornada de vaga: els funcionaris de la Generalitat i els estudiants i professors de secundària i universitat. Tots tres col·lectius han acabat les seves marxes de protesta davant la seu del govern a Girona.

Tarragona

540x306 Un grup de metges de l'ICS i GiPSS concentrats a Tarragona / ACN Un grup de metges de l'ICS i GiPSS concentrats a Tarragona / ACN

Una quarantena de metges s'ha concentrat davant la gerència del ICS a Tarragona al crit de "vaga vaga vaga, la primària ja no traga". Tarragona és la segona demarcació de l'Estat en fuga de metges per les males condicions laborals i assistencials, ha explicat el doctor Fernando Vizcarro, president del Col·legi de Metges de Tarragona, amb 3.350 col·legiats.

Les ràtios haurien de ser 1.300 pacients per metge, però a Tarragona la xifra arriba a 1.900, sense tenir en compte que és una zona turística que multiplica la població en determinades èpoques.

El delegat a Tarragona de Metges de Catalunya i secretari de la Junta de personal de la primària, Francesc Duch, rebla que és "insostenible" que hi hagi facultatius amb 50 visites cada dia i reivindica una "reestructuració". La metgessa del CAP de La Canonja, Noèlia Ruiz, resumeix: "M'encanta la meva feina, però surto malament de la consulta perquè ja no puc més"