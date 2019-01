Metges especialistes amb sous de mil euros

Després dels professionals de l’atenció primària i de la sanitat concertada, ara és el torn dels metges dels hospitals de l’Institut Català de la Salut (ICS), que també es queixen de la precarietat laboral que pateixen. “Els hospitals de l’ICS han rebut l’impacte de les retallades de manera important i això afecta els professionals i els usuaris”, constata Rosa Maria Gràcia, presidenta del sector d’hospitals de l’ICS de Metges de Catalunya i delegada del sindicat a l’Hospital de la Vall d’Hebron, un dels vuit hospitals de l’ICS, entre els quals també hi ha l’Hospital de Bellvitge, el Germans Trias o el Josep Trueta.

Aquesta setmana, durant la reunió que periòdicament celebren els delegats del sindicat als hospitals de l’ICS, s’ha posat de manifest que un dels problemes és que “la interinitat dels professionals està per sobre del que seria desitjable”. Segons dades del 2017 facilitades per Metges de Catalunya, només un 55% de la plantilla dels hospitals de l’ICS “és fixa”. La resta són interins, eventuals o personal que fa substitucions. Aquesta situació millorarà, tot i que “lentament”, apunten les mateixes fonts, gràcies a les últimes convocatòries d’oposicions, que han de servir per cobrir 695 llocs vacants de facultatiu especialista en els vuit hospitals públics catalans.

Eventualitat “estructural”

El sou base d’aquests facultatius és de 1.131 euros i s’arrodoneix amb guàrdies i complements com el de jornada completa o el de carrera professional. Els eventuals que encadenen contractes no cobren, però, aquests complements -tot i fer les mateixes hores que els seus companys, denuncia el sindicat-, fet que es tradueix en entre 9.000 i 12.000 euros menys a l’any.

El sindicat denuncia que es tracta d’“eventuals estructurals”, ja que, tot i que haurien de ser contractes de curta durada, acaben consolidant-se. “Aquests professionals estan cobrant 30.000 euros bruts a l’any. Aquests sous no són competitius i la gent se’n va on pot”, lamenta Gràcia, que també destaca que els metges catalans tenen la jornada laboral més llarga de l’Estat.

Metges de Catalunya ja va advertir el departament de Salut del “degoteig constant” de facultatius que sol·liciten el certificat d’idoneïtat, expedit per l’Organització Mèdica Col·legial (OMC), per convalidar el títol de medicina i anar a treballar a l’estranger. Segons aquestes dades, Catalunya se situa per quart any consecutiu com la comunitat autònoma que més peticions (792) ha registrat. Una altra cosa és que després, a la pràctica, acabin marxant. Metges de família, anestesiòlegs i oftalmòlegs són els especialistes que s’han mostrat més interessats en marxar fora a treballar. “La gent, si pot, se’n va dels hospitals de l’ICS i l’administració ha d’entendre que per retenir talent ha de posar de la seva part”, assegura Gràcia, que constata que, malgrat tot, la qualitat assistencial es manté “per l’orgull” dels professionals.

Un fil de Twitter d’un metge d’un hospital de l’ICS ha denunciat també aquesta setmana la situació laboral dels facultatius dels hospitals públics catalans: retallades de sous, contractes temporals, manca de recursos i personal, urgències col·lapsades o jubilacions que no es cobreixen. “Portem anys en aquestes condicions”, alerta Rosa Maria Gràcia. Estan en converses amb l’ICS “per revertir la situació” i, per ara, no es plantegen “mesures de força” com la vaga que han convocat els metges de la sanitat concertada del 18 al 22 de febrer per reclamar millores assistencials, laborals i retributives, que volen negociar amb el Servei Català de la Salut i les patronals del sector. Els facultatius de l’ICS, de moment, no s’hi sumen. “Les mesures de força han d’arribar quan no s’hi pot fer res més”, argumenta Gràcia, representant sindical de Metges de Catalunya.