Mor un home de 32 anys després de l'atac d'un gos de raça perillosa a Cassà de la Selva

Un home de 32 anys ha mort aquest diumenge després que un gos de raça considerada perillosa l'ataqués quan el passejava a Cassà de la Selva (Gironès), segons informa l'ACN. Els fets es van produir pels volts de les nou del vespre al carrer Susvalls. Segons fonts pròximes al cas, la víctima estava passejant l'animal, que era propietat del seu amic, quan, per causes que s'estan investigant, el gos va atacar-lo i li va provocar ferides molt greus en un braç que van deixar l'home en estat crític. De seguida es va avisar els equips d'emergència per tal de socórrer la víctima i també es va trucar a un veterinari. Finalment, agents de la Policia Local de Cassà van disparar contra l'animal i el van matar, ja que es mostrava molt agressiu i podia atacar altres veïns.

Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per atendre el ferit i el van portar immediatament a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on ha mort. El gos és de la raça Staffordshire Terrier i de moment no ha transcendit si estava registrat al municipi. L'Ajuntament de Cassà de la Selva ha decretat un dia de dol per la mort del veí.