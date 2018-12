Mor atropellat un home a la ronda Litoral

Un home de 40 anys ha mort aquest dissabte a la matinada en ser atropellat a la ronda Litoral en sentit Llobregat, al punt quilomètric 14, al districte de Sants-Montjuïc, segons ha informat l'Ajuntament de Barcelona.

L’accident ha passat a les 2 h, quan, per causes que encara es desconeixen, un camió ha atropellat la víctima. El conductor ha donat negatiu en proves d’alcoholèmia i drogues.

Aquesta és la vintena víctima mortal per accident de trànsit a la ciutat de Barcelona aquest any, i el setè vianant que resulta mort per atropellament.

La unitat d’investigació i prevenció de l’accidentalitat (UIPA) del cos de policia barceloní s’ha fet càrrec de la investigació de l’accident.

El consistori lamenta la mort d’aquest ciutadà, trasllada el condol a la família i amics i referma el seu compromís a continuar treballant per reduir les víctimes d’accidents de trànsit a la ciutat.