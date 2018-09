Els Mossos detenen el fill de la dona trobada morta a Sils

Els Mossos d'Esquadra han detingut el fill de la dona trobada morta divendres a Sils. Es tracta d'un home de 43 anys, veí de Sils i de nacionalitat espanyola. La policia va trobar el cadàver dins la casa de la dona, ubicada a la urbanització Vallcanera de Sils. El cos, que era al garatge, estava embolicat amb una bossa de plàstic i amb una corda al voltant del cap. El fill de la víctima ha quedat detingut aquest matí a Maçanet de la Selva, un municipi pròxim a Sils.

La investigació policial es va obrir el 21 d'agost, quan els Mossos van tenir constància de la desaparició de la dona, de 62 anys. 10 dies després, divendres passat, els agents van entrar al domicili de la víctima. Durant l'escorcoll, la policia va localitzar el cadàver de la dona en avançat estat de descomposició. Segons algunes amigues d'ella, la dona podria haver estat desapareguda des del novembre de l'any passat, quan va deixar de respondre les trucades.

Des que els Mossos van trobar el cadàver buscaven el fill de la víctima, del qual no consten antecedents i feia dies que havia desaparegut. Els veïns van explicar que havien vist l'home unes setmanes enrere en alguns establiments de la zona. De moment l'autòpsia del cadàver no ha revelat les causes de la mort de la dona.