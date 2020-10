Els antidisturbis dels Mossos estrenen un número d'identificació més curt també al casc

Un any i quatre mesos després que els Mossos d'Esquadra anunciessin per primera vegada que escurçarien el número d'identificació dels antidisturbis, aquest canvi es farà finalment efectiu els pròxims dies, segons ha avançat aquest matí SER Catalunya. El número d'operatiu policial (NOP) passarà de nou a sís dígits i no només això sinó que a partir d'ara els agents també l'hauran de portar al davant i als dos laterals del casc, a més de a l'esquena com ja havien de fer. "La nova ubicació del NOP en l'uniforme policial garanteix la identificació des de qualsevol angle i davant de qualsevol intervenció. Serà visible des dels 360 graus al voltant de l'agent", ha manifestat aquest migdia la policia catalana en un comunicat.

Fonts dels Mossos ja van explicar el juny de l'any passat a l'ARA que canviarien el número d'identificació dels antiavalots perquè l'actual dificulta la memorització, cosa que havia provocat les queixes de manifestants i col·lectius socials que han volgut denunciar les actuacions d'alguns agents. Però substituir els nou dígits per sis no convencia del tot algunes entitats, com el centre per la defensa dels drets humans Irídia i Amnistia Internacional, que van fer arribar al Parlament la petició que el número també es portés al davant i al casc. Arran d'això, el director de la policia catalana va anunciar el gener d'aquest any que aplicarien tots els canvis.

Els primers que estrenaran el nou format del NOP –que continuarà combinant números i lletres– a l'esquena, al davant i al casc seran els efectius de la Brigada Mòbil (Brimo), la unitat dels Mossos dedicada a l'ordre públic. Els antidisturbis hauran de portar el número quan hagin de posar-se les armilles protectores, juntament amb el casc, que impedeixen que es vegi el número d'identificació professional (TIP) que tenen tots els agents des que es graduen. Segons la policia catalana, la nova identificació també permetrà diferenciar els antiavalots dels Mossos dels agents d'altres cossos de seguretat en operatius conjunts, com va passar fa un any amb la Policia Nacional en les protestes per la sentència del Procés.

L'aplicació del nou NOP als antidisturbis de la Brimo compta amb un pressupost d'11.500 euros. El cos ha anunciat que ja treballa per estendre el canvi de format als agents de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), que també fan funcions d'ordre públic combinades amb altres de seguretat ciutadana.

Aplicat des del 2013

La decisió de posar un NOP als antiavalots dels Mossos es va prendre l'any 2013, després de les polèmiques càrregues policials, entre d'altres, arran del desallotjament de l'acampada del 15-M el 2011 a Barcelona i pel cas Ester Quintana (que va perdre un ull en la vaga general del 2012). Des de llavors el NOP estava format per nou dígits amb números i lletres que només havien de portar a l'esquena, a l'exterior de les armilles protectores. Per això el codirector d'Irídia, Andrés García Berrio, ha considerat que el nou format "és una gran victòria per poder generar mecanismes de prevenció i protecció davant la violència institucional".

García Berrio ha recordat que la petició de canviar el NOP s'ha aprovat en dues ocasions al Parlament, tot i que ha afegit que ara caldrà veure com s'implanta "per garantir el mandat" de la cambra catalana. El codirector d'Irídia ha apuntat que la identificació ha de ser "prou gran, amb una tipografia comprensible i un material que en permeti la lectura fàcil si és fotografiat". "És una mesura d'absoluta normalitat democràtica i transparència per garantir que en cas que un agent no actuï de manera correcta es podrà analitzar", ha conclòs García Berrio.