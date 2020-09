Moviments ecologistes reclamen al Govern més compromís amb l'emergència climàtica

Un conjunt de moviments climàtics ha reivindicat aquesta tarda davant del Parlament de Catalunya la creació d'una assemblea ciutadana que prengui decisions vinculants sobre el futur de les polítiques verdes. Han escollit el Parc de la Ciutadella com a espai per a la seva protesta, quan no feia ni una hora que s'havia ajornat fins divendres el debat de política general, marcat per la possible inhabilitació del president Quim Torra. Després d'hores tenses a l'hemicicle, el protagonisme ha passat a un carrer tenyit de verd i pancartes ecologistes, on s'han aplegat un centenar de persones.

Entre els organitzadors de la protesta hi ha moviments climàtics com Extinction Rebellion, Fridays for Future, Teachers for Future i també la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB). Tots ells denuncien que la Taula Social pel Canvi Climàtic –creada el 2017 per la Generalitat i emmarcada en la llei de canvi climàtic a Catalunya– no té caràcter vinculant i les seves decisions, per tant, queden en paper mullat. Per solucionar-ho, demanen "la creació d'una assemblea ciutadana escollida per sorteig representatiu on es prenguin decisions vinculants que marquin el rumb de les polítiques ecològiques".

Una de les parts de la concentració s'ha basat en una acció en què quatre dones han simbolitzat els quatre elements del planeta Terra: foc, terra, aigua i aire.

Comencem l'acció amb els 4 elements per exigir una #AssembleaPelClima! pic.twitter.com/4Tn4P07bLo — Rebel·lió o Extinció BCN - XR Barcelona (@XRBarcelona) September 16, 2020

Torra: "Volem millorar les condicions del planeta"

Aquest mateix matí, en el marc del debat de política general al Parlament, el president Torra ha afirmat que Catalunya ha de "ser peça activa a l'hora de millorar les condicions del clima". En el mateix discurs, Torra ha repassat totes les mesures preses pel Govern, com la declaració de situació d'emergència climàtica o l'aliança pels projectes ecològics Catalunya 2030, que va gaudir d'un gran consens parlamentari.

Per als moviments climàtics que es manifesten aquesta tarda, però, amb això no n'hi ha prou i demanen que "les paraules es converteixin en fets" passant el protagonisme als ciutadans amb una gran assemblea verda que decideixi la direcció de les polítiques públiques. Afegeixen que el paper actiu de la ciutadania és més necessari que mai perquè els governs "no han aconseguit una reducció significativa de les emissions" i "continuen en la mateixa línia de sempre".