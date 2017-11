El segon intent de Cs (amb el suport del PP) d'intervenir l'escola catalana naufragarà avui al Congrés

Ni fer front comú els servirà a PP i Ciutadans per aconseguir l'aval del Congrés per intervenir les escoles catalanes. La cambra baixa espanyola debat aquest dimarts una proposició de llei del partit d'Albert Rivera i una proposició no de llei -sense efectes vinculants- dels populars per reforçar la inspecció educativa a Catalunya, el País Valencià i les Balears amb l'objectiu d'acabar amb el presumpte adoctrinament als centres escolars.

El grup socialista ja ha avançat que hi votarà rotundament en contra, així com la resta de l'oposició -exceptuant Fòrum Astúries i Unió del Poble Navarrès (UPN), els aliats habituals dels populars-. Tot i que s'ha oposat fa poc més d'un mes a la creació d'una agència independent per supervisar les escoles catalanes, el PP sí que donarà suport aquest dimarts a la proposició de llei de Ciutadans. I el mateix té intenció de fer el partit taronja amb la proposició no de llei dels populars.

A les portes del 21-D, el PP s'ha sumat a la dura campanya de Rivera en contra del presumpte adoctrinament a les escoles catalanes, una campanya que és, per sobre de tot, dialèctica. Els populars no creuen que sigui factible crear una agència independent d'inspecció de l'educació, tal com busca Ciutadans. La intenció del partit, segons va avançar Mariano Rajoy la setmana passada, és controlar les escoles a través d'una reforma de l'Alta Inspecció inclosa en el pacte educatiu, que es debat al Congrés.