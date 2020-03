"No ens agrada, però és el moment de protegir al màxim els avis"

Al fons del passadís de la residència d'avis Gure Etzea, a la Dreta de l'Eixample de Barcelona, brilla un número 100 de globus daurats que floten tocant el sostre, corresponent a l'aniversari de l'Enriqueta, que de jove havia estat capitana de l'equip de bàsquet del Barça, com explica la María Jesús, propietària del centre. A més de gestionar la residència, no para de recordar al periodista i a totes les visites que entren i surten que es rentin les mans amb el dispensador de sabó desinfectant que hi ha a la porta. "Aquí estem tranquils", diu, i els avis que comparteixen menjador amb l'Enriqueta durant el seu aniversari –la samarreta del Barça amb el número cent penjada a un racó– no mencionen el coronavirus, malgrat que són la població més vulnerable i amb més risc de mort, sobretot en els casos amb patologies prèvies. "La grip també se n'emporta milers, cada any", rebaixa la María Jesús.

A les portes de les residències, tanmateix, un cartell explica les noves normes per a les visites: queden limitades a una persona per dia i per pacient, s'han de rentar les mans amb sabó desinfectant a l'entrar i al sortir, no s'hi pot accedir si es té tos o altres símptomes i se suspenen les activitats exteriors, i també cal evitar el contacte físic. Les mesures coincideixen amb les recomanacions que ha donat el departament de Salut i que s'actualitzen diàriament. A més, en aquesta residència faciliten màscares a l'entrada i, tal com estableix el protocol de recomanacions, només queda habilitada una porta tant per entrar com per sortir, per controlar millor les visites que queden registrades en un paper per tal que es puguin aïllar els contactes en cas de contagi.

"No ens agraden aquestes mesures i jo soc del parer que una residència ha de ser com una casa, oberta, però la situació ara és diferent i és el moment de protegir els nostres avis", afirma la presidenta de l'Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA), Cinta Pascual. No vol especular sobre l'opció de reduïr a zero les visites als centres (algunes residències ja ho fan i d'altres les han reduït a un familiar per setmana), però sí que reconeix que "cal anar cap a un escenari de màxima protecció". "Crec que aquesta nit o demà tindrem noves mesures", preveu, i recomana que els familiars, en la mesura del possible, es comuniquin per telèfon i per Skype amb els avis.

Pel que fa als treballadors del centre, "cal prendre les mesures sanitàries i de distàncies necessàries", afirma, però òbviament "no es pot controlar el que fan fora del centre, com a molt fer recomanacions". "El risc zero és impossible", afirma.

Les residències tenen, a més, un protocol de reacció en cas que es detecti un cas positiu. Aquests centres han de tenir una habitació individual i ben ventilada que pugui ser dedicada de forma específica per a l'aïllament, segons el manual de maneig publicat per la Generalitat, i cal tot un equipament de neteja exclusiu per a la sala d'aïllament i el personal que hi entri ho ha de fer amb un equip de protecció.

Cinta Pascual està en permanent contacte amb el departament de Salut per actualitzar els protocols, que poden canviar en qualsevol moment, i amb les 444 residències associades per comunicar les novetats. En total, els socis associats tenen 43.815 places.

Una treballadora d'una residència d'avis de Barcelona que prefereix no donar el seu nom explica que, a més del protocol, "s'ha de treballar amb cura en la sensibilització de les famílies i dels avis", però aclareix que on ella treballa els avis no estan massa preocupats. "Dels 20 de la meva planta, només tres o quatre estan bé cognitivament i ells ja llegeixen el diari i s'assebenten de tot. Però no s'alarmen massa, ja no tenen por a la mort", explica.

De totes formes, la comunicació és important "perquè segons com els expliquis les coses alguns avis es poden fer paranoies o preocupar-se molt, se'ls hi han d'explicar amb cura", reconeix, i també aclareix que "no totes les famílies fan el mateix cas a les recomanacions pel que fa a les visites".