Només un de cada 200 centres educatius té algun grup confinat

Dilluns van ser 9 grups confinats, dimarts 17 i aquest dimecres, 34. Encara que les dades indiquin que les aules que es van tancant per casos de coronavirus es doblen d'un dia per l'altre, ara per ara només 27 dels 5.455 centres escolars que hi ha a Catalunya estan afectats pel virus, és a dir, el 0,49%. En altres paraules, un de cada 200 centres té algun grup bombolla confinat. Segons les dades que han actualitzat els secretaris generals d'Educació, Núria Cuenca, i Salut, Marc Ramentol, en total hi ha 72 professionals que han donat positiu (0,05% de la plantilla total) i 54 alumnes contagiats (0,003% del total), que han portat el confinament de 801 persones, comptant els 285 professionals (10 més que ahir, el 0,19% en total) i 516 alumnes (178 més, el 0,05% del total).

Les dades, de moment, s'han d'avaluar amb prudència. Tot just han passat tres dies de l'inici de curs i és massa d'hora per valorar l'impacte de la reobertura dels centres en la corba epidemiològica. Això caldrà veure-ho a final de mes, quan els nens i adolescents ja duguin 15 dies de classe. "L'evidència ens diu que la gran majoria de casos en infants seran casos positius que s'hauran contagiat fora de l'àmbit escolar", ha insistit Ramentol.

"Hem de ser igual d'exigents tant a l'escola com a fora"

Per això, el Govern reclama extremar les mesures de prevenció fora de l'escola: "L'èxit de la reobertura no només depèn de les escoles. Hem de ser igual d'exigents amb les mesures de seguretat tant a l'escola com a fora", ha reclamat Ramentol, que ha deixat clar que els centres "no actuen com un amplificador del virus", sinó que "pateixen la transmissió que hi ha a l'entorn". Si a l'escola se li demana seguretat, fora de l'escola també cal complir amb les normes bàsiques de mascareta, gel i distància. "Continua sent un objectiu primordial disminuir la incidència a nivell comunitari", ha subratllat, en una crida a la responsabilitat.

El mapa dels centres tancats evidencia que la incidència del virus encara és present arreu del territori. A Barcelona hi ha vuit classes confinades, quatre més que ahir, després de l'aïllament de grups a l'escola Jesuïtes de Sant Ignasi, la Montessori i l'escola bressol de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron. A l'àrea metropolitana s'han tancat grups a l'escola Maria Ward de Badalona, a la Joan Salvat i Papasseit de Santa Coloma de Gramenet, a l'institut Torreroja de Viladecans, al Salesians de Sant Boi i a l'escola Bon Solei de Gavà. També s'ha confinat alguna classe a l'escola Ildefons Cerdà de Centelles, a la Carles Capdevila de Balenyà, a la llar d'infants Els Picarols de Manlleu, a l'escola Forallac i a l'institut Santa Eugènia de Girona, a l'institut de Sant Feliu de Guíxols i a l'institut Joan Oró de Lleida.

Per què el nen de Girona que esperava els resultats de la PCR sí que podia anar a classe? Dilluns al vespre es va anunciar que un alumne de sisè de l'escola Maristes de Girona va donar positiu en covid-19 i que, per tant, s'aïllava durant catorze dies la seva classe. L'estudiant, van informar els mitjans locals, estava pendent dels resultats de la prova PCR que es va fer al cribatge massiu al barri de Santa Eugènia i, com que no tenia símptomes, va anar a classe el primer dia d'escola. Al tarda li van arribar les proves i es va confinar el grup. L'endemà, dimarts, el conseller d'Educació, Josep Bargalló, va demanar a les famílies que no duguin els fills a l'escola si estan a l'espera del resultat d'una prova PCR o si tenen sospites que puguin ser positius. "Ens ho podíem haver estalviat", va dir en referència al confinament de la classe de Girona. L'ARA va titular "Educació demana ara no portar a l'escola els alumnes pendents dels resultats de la PCR", perquè en cap protocol deia que tota la gent que es fa PCR als cribatges massius han de fer quarantenes preventives, com demanava el conseller. Seguint aquesta lògica, si s'haguessin d'aïllar tots els alumnes que es fan proves PCR, un terç del total dels alumnes podria estar confinat a final de mes, perquè Educació va anunciar 500.000 proves PCR en diversos centres educatius del país durant les dues primeres setmanes de curs. Però, segons ha explicat el secretari general de Salut, Marc Ramentol, només s'han d'aïllar de manera preventiva els infants pendents dels resultats que s'han fet una PCR perquè són sospitosos d'haver estat en contacte amb algun positiu. Els infants que es facin proves als cribatges massius no s'han d'aïllar. "Separem les PCR sospitoses de les del cribatge massiu", ha resumit Ramentol. Per tant, el nen de Girona podia anar a classe mentre esperava els seus resultats. Ramentol també ha concretat què passa amb els germans. Si hi ha un infant pendent d'una PCR perquè se sospita que pot ser positiu (té símptomes o ha estat un contacte estret d'algú positiu), el germans d'aquest infant és recomanable que també facin quarantena preventiva. En canvi, els germans de confinats perquè un company de classe és positiu poden anar perfectament a l'escola.

Canvis en els protocols de les escoles especials

Ramentol, que ha fet una valoració "força positiva" de la gestió dels casos, ha avançat que hi haurà canvis en els protocols, sobretot en relació a les escoles d'educació especial. En declaracions a l'ACN, les escoles especials han lamentat haver estat les "grans oblidades" en els plans de reobertura del Departament d'Educació. Segons la directora de l'Escola Alba de Tàrrega, Roser Royes, no se'ls ha convocat a les reunions, tot i que és on hi ha els "infants amb més risc".