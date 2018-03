Obligava el seu germà petit a fer-se passar per sordmut per robar

Obligava el seu germà, menor d'edat, a fer-se passar per sordmut per mendicar i robar. Els Mossos d'Esquadra han detingut un jove de 25 anys i un menor d’edat, tots dos de nacionalitat romanesa i amb domicili a Barcelona, com a presumptes autors de 22 delictes de furt i estafa. El menor simulava pertànyer a una associació de sordmuts per a la qual demanava ajuda econòmica, mentre robava, i acostumava a actuar als districtes barcelonins de Nou Barris i Horta-Guinardó, així com a Cerdanyola del Vallès (Vallès Occidental).

La investigació va començar a principis de desembre quan els agents dels Mossos van detectar la presència a Nou Barris d'un noi jove que simulava pertànyer a una fictícia associació de sordmuts per a la qual demanava ajuda i, després de distreure a les víctimes, els robava el telèfon mòbil i la cartera. Els detinguts solien actuar, segons el relat de la policia, en establiments comercials, bars o restaurants, i el menor portava una carpeta amb documents falsos per generar confiança en les seves víctimes.

El dia de la detenció, els agents van entrar i van registrar el domicili dels joves, on van trobar 1.000 euros, sis telèfons mòbils i dues joies, així com documentació que la policia revisa.

Els Mossos sospiten que el més gran dels detinguts induïa el petit, que no estava escolaritzat, a cometre els delictes i que, a més dels llocs esmentats, també van actuar en altres localitats de Barcelona, en concret Mollet del Vallès, Mataró i Badalona, així com Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

El menor ha passat a disposició de la Fiscalia de Menors, que n'ha ordenat l'ingrés en un centre, i el més gran està en llibertat amb càrrecs després d'haver passat a disposició judicial.