Open Arms porta a les residències d'avis la medicació en estudi per reduir els contagis

Cada dia a les deu del matí una vintena de voluntaris d'Open Arms –la majoria socorristes– es reuneixen en un magatzem de Vilassar de Dalt per organitzar la jornada. L'ONG s'ha abocat des de diumenge a col·laborar amb la Fundació Lluita contra la Sida en l'assaig clínic que estan desenvolupant els infectòlegs Oriol Mitjà i Bonaventura Clotet per provar una combinació de fàrmacs que limiti el contagi del SARS-CoV-2, el virus que provoca la covid-19. Els homes i dones que durant els últims anys s'han dedicat a salvar migrants al Mediterrani, ara tenen una missió a terra: portar aquest assaig a les residències de gent gran de Catalunya on s'hagi confirmat algun cas.

"La missió d'Open Arms és salvar vides, i en aquesta nova situació ho continuem fent des de terra", explica Oscar Camps, que assegura que ha posat l'organització a disposició de totes les institucions des del minut zero. "Estem acostumats a treballar amb els més vulnerables, i ara són els nostres avis de les residències que viuen una situació desesperada". Les sinergies de Badalona, seu de l'ONG i també de l'hospital que ha ideat l'estudi, el Germans Trias i Pujol, estan a l'origen de la col·laboració. Open Arms ha posat tots els seus equips a disposició de l'equip mèdic, perquè té els dos vaixells de rescat aturats per reparacions i traves burocràtiques. Tots els voluntaris que participen al projecte han rebut formació específica de l'equip de Mitjà.

651x366 L'equip de voluntaris d'Open Arms fent el treball de camp de l'Assaig Clínic a una residència de Mollet / XAVIER BERTRAL L'equip de voluntaris d'Open Arms fent el treball de camp de l'Assaig Clínic a una residència de Mollet / XAVIER BERTRAL

L'objectiu de l'estudi, que es fa sota la coordinació de l'Organització Mundial de la Salut, és doble: posar a prova amb les persones que hagin donat positiu a la prova PCR de covid-19 una medicació antiviral que s'ha utilitzat amb bons resultats per tractar el VIH i també un medicament contra la malària que podria servir per evitar que les persones que hi han estat en contacte es contagiïn. En total en l'estudi hi participaran unes tres mil persones i els resultats preliminars estaran disponibles d'aquí dues setmanes. "És un escenari totalment desconegut, també per a nosaltres, que estem acostumats a situacions d'emergència, però teníem ganes d'ajudar", explica Nico Migueiz, que fa de coordinador.

Mar Sabé, de l'equip de comunicació de l'ONG, forma parella amb Anna Coronado, infermera que ha treballat a bord de l'Open Arms. Després de rebre les instruccions de l'hospital es posen en contacte amb la residència que els han assignat i s'asseguren que els pacients hi són. Condueixen en un cotxe de lloguer amb el logotip de l'organització fins a Mollet del Vallès, i un cop arriben a la residència s'equipen amb tot el material de protecció: guants, mascareta, vestit i visera protectora. Els geriàtrics estan en quarantena i sota cap concepte poden córrer el risc de propagar més la infecció. Després de parlar amb l'equip mèdic del centre decideixen descartar dos dels tres candidats a l'estudi clínic perquè tenen demència i no poden donar el seu consentiment. Al tercer, un home de 90 anys que està aïllat en una habitació individual amb la porta tancada, li fan la prova després d'haver-ho consultat al seu fill: amb un bastonet li agafen una mostra de les secrecions de la gola. L'operació es fa seguint tot el protocol de seguretat i es treuen els equips de protecció abans de sortir de la cambra.

651x366 Un dels equips d'Open Arms prepara la documentació i material, abans de sortir cap a una residència de Mollet. / XAVIER BERTRAL Un dels equips d'Open Arms prepara la documentació i material, abans de sortir cap a una residència de Mollet. / XAVIER BERTRAL

"La Generalitat ens donarà les dades de totes les residències on hi hagi un cas positiu i donarem la profilaxi a les persones –residents o personal– que hi han estat en contacte. Anirem a totes les residències afectades des d'aquesta setmana, perquè estem estudiant l'eficàcia en els cinc dies posteriors al diagnòstic. I això s'emmarca en un estudi de profilaxi postexposició que ha determinat l'OMS amb col·lectius de risc: personal sanitari, residències i persones que conviuen a casa amb positius. La medicació és segura, però en el cas de les residències anem més amb compte perquè no la poden prendre persones que tinguin arrítmies cardíaques o problemes de ronyó, i per això es fa tot d'acord amb els equips de metges dels centres", explica Oriol Mitjà. "Tenim uns criteris d'exclusió molt estrictes per minimitzar qualsevol tipus de risc i perquè l'administració de la medicació sigui segura per a la persona. Voldríem donar el tractament a més gent però no ho podem fer proactivament fins que no haguem demostrat que funciona".

Anabel Montes –la socorrista de cabellera blava que els lectors recordareu com a cap de missió d'Open Arms al Mediterrani cental i que es va enfrontar a una acusació penal a la Itàlia de Matteo Salvini per la seva feina de rescat– també s'enfunda en el vestit de protecció disposada a portar la medicació i les proves a una residència de l'Eixample de Barcelona. I conclou: "En aquest món deixem els vulnerables enrere, i ara estem deixant els nostres avis i no hi ha dret: no em trec del cap que ja han viscut una guerra i una dictadura i que al final de les seves vides haurien de poder descansar sabent que ens en cuidem".