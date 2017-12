Operació policial contra el blanqueig de capitals a Amposta

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local d'Amposta han desplegat aquest matí un dispositiu contra el blanqueig de capitals. Segons ha informat Mossos a través del seu compte de Twitter, l'operació s'està duent a terme a Amposta. La policia ha fet set entrades simultànies a habitatges de la capital del Montsià.

Dispositiu en marxa contra el blanqueig de capitals amb set entrades judicials simultànies a habitatges d’Amposta (Montsià) pic.twitter.com/6TyBvaJhP7 — Mossos (@mossos) 12 de desembre de 2017

Segons han informat a Europa Press fonts policials, els escorcolls s'estan fent des de poc abans de les vuit del matí i s'espera fer un total d'onze detencions. En l'operació hi participen unitats de Mossos, de seguretat ciutadana, d'investigació canina, Tedax i Recursos Operatius (ARRO), així com efectius de la Policia Local.

La investigació per blanqueig de capitals arrenca després d'haver investigat les mateixes persones d'aquest grup per venda de drogues. De fet, alguns membres d'aquesta banda ja havien estat detinguts per tràfic de drogues i portaven un elevat nivell de vida, per la qual cosa també se'ls va començar a investigar per blanqueig.

A més de les detencions, en l'actuació policial d'aquest dimarts es preveu la intervenció de béns immobles i vehicles, segons la mateixa font.