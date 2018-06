Operació policial contra la màfia armènia

Operació policial conjunta dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional contra una organització mafiosa d'origen armeni instal·lada en diferents punts de l'Estat. El dispositiu, que ha començat a primera hora del matí d'aquest dimarts, preveu escorcolls en ciutats catalanes com Barcelona i Badalona i en altres punts de l'àrea metropolitana i també en diferents punts de l'Estat, com Madrid o València. Segons ha informat la Policia Nacional, l'organització està vinculada a diferents tipus de delictes, des de blanqueig de capitals fins a tràfic de drogues i d'armes, contraban de tabac, temptativa d'assassinat, corrupció i apostes esportives. La investigació va començar el 2016 i està sota secret de sumari, i tres dels investigats ja estan en presó provisional comunicada sense fiança. Per ordre de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, s'ha acordat la detenció de 142 persones, majoritàriament ciutadans armenis establerts a Catalunya, Madrid i València.

El dispositiu conjunt dels dos cossos policials ha començat a primera hora d'aquest dimarts de manera simultània en diferents ciutats. El jutjat d'instrucció número 2 de Terrassa ha ordenat l'entrada i escorcoll en 73 ubicacions de cinc demarcacions (Albacete, Alacant, Barcelona, Madrid i València).

La Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada ha informat que, durant la investigació, s'ha comprovat com a Europa i a Espanya convivien lladres d'origen armeni amb "poderoses estructures" en el primer esglaó delinqüencial d'aquestes organitzacions, que controlaven i supervisaven activitats criminals. Aquests lladres s'havien repartit les zones i els tipus d'activitats delictives.

La custòdia i el blanqueig dels diners de l'organització es feia a través de l'anomenada 'obschak' o caixa comuna, a la qual tots els integrants havien de contribuir amb un percentatge dels beneficis obtinguts de les activitats criminals que desenvolupaven. Hi ha, segons les investigacions, altres aportacions periòdiques que realitzaven els membres de l'organització pel simple fet de formar-ne part. Les caixes comunes territorials havien de revertir, a més, en la caixa comuna global.