Operació policial contra un grup de lladres a l'institut de 'Merlí'

Els Mossos d'Esquadra han posat en marxa aquest dijous una operació policial per desarticular una organització criminal especialitzada en robatoris en cases habitades. L'actuació s'està realitzant a l'institut on es rodava la sèrie 'Merlí' de TV3. Es tracta del centre abandonat Menéndez Pidal, al carrer Sinaí, al barri barceloní de Sant Genís dels Agudells, que portava mesos ocupat. A l'edifici hi havia el col·lectiu El Kole, que ocupava mig institut per fer-hi un centre social, i a l'altra meitat, un grup de persones vingudes de l'Europa de l'Est, que és contra les que s'està actuant.

L'operació l'estan fent de manera conjunta els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional i ha comportat un ampli desplegament de recursos. Les actuacions estan sota secret de sumari. El cas el porta el jutjat d'instrucció número 11 de Barcelona. L'operatiu policial busca buidar l'espai on vivien les persones que integren la banda criminal, escorcollar-lo i precintar-lo.

L'edifici, d'altra banda, tenia una ordre de desallotjament dictada el 13 de març que havia d'entrar en efecte el passat dia 28, com apunten fonts coneixedores de la situació.