El PP plantejarà endurir la presó permanent revisable tot i l'oposició dels altres partits

Nedant a contracorrent, i mentre la resta de partits del Congrés plantegen iniciatives per derogar la presó permanent revisable, el PP pretén entrar a la cambra baixa una iniciativa per ampliar els supòsits en els quals es pot aplicar. En el dia de l'enterrament de Diana Quer, assassinada a Galícia fa més d'un any, el portaveu parlamentari popular, Rafael Hernando, ha anunciat l'aposta del seu partit per aquesta modificació del Codi Penal, que es materialitzarà en una proposició no de llei que demanarà als altres grups que no la deroguin i, més endavant, la proposta de modificació en la línia de l'ampliació de supòsits.

La presó permanent revisable va ser aprovada pel govern espanyol quan Mariano Rajoy tenia majoria absoluta, en l'anterior legislatura hàbil, però els partits d'esquerres del Parlament van presentar una moció per derogar-la, que es va continuar tramitant amb l'abstenció de Ciutadans. La proposició de llei de l'oposició, però, es troba congelada de fa mesos per les constants ampliacions del període per a la presentació d'esmenes. Ara, i aprofitant l'actualitat de l'assumpte pel cas de Diana Quer, els populars han volgut agafar la bandera de la defensa d'aquesta pena, amb mocions als ajuntaments on tenen presència per defensar-la, i ara ho faran a la cambra baixa espanyola.

A més del cas de Quer, Hernando ha citat aquest dijous el de Marta del Castillo, el cos de la qual no ha arribat mai a aparèixer, tot i que l'assassí confés està processat. Fins ara l'aplicació de la pena més dura del Codi Penal requereix, entre altres supòsits, que en cas d'assassinat també hi hagi hagut una violació per aplicar-se. El partit de Rajoy es vol saltar aquesta limitació, i incloure també els casos en els quals l'autor amagui el cadàver, fet que permetria aplicar-la al Chicle, acusat d'haver matat Quer, sense que de moment s'hagi provat cap agressió sexual. "Aquests delinqüents, per intentar tenir un benefici, acaben provocant una tortura permanent a les famílies, i això ha d'estar tipificat, al meu entendre", ha considerat Hernando.

Els grups de l'oposició, a més d'engegar la maquinària legislativa per mirar de derogar la presó permanent revisable, van presentar davant del Tribunal Constitucional un recurs per a la seva anul·lació. La modificació, aprovada el 2015, suposa que el condemnat compleixi una pena d'entre 25 i 35 anys, però un cop complerta, és el tribunal qui ha de decidir si hi ha un pronòstic de reinserció favorable. Si no hi és, el pres pot continuar entre reixes.