Euskadi prepara restriccions més dures davant d'un "possible tsunami" de contagis per covid-19

Euskadi es troba "davant d'un possible tsunami" per l'agument de casos positius de covid-19 i per això prepara restriccions més dures. Ho ha dit la consellera de Salut del govern, Nekane Murga, que ha insistit en revisar l'oci i ha fet una crida a vigilar la manera com els ciutadans es relacionen per reduir els riscos. En una roda de premsa a Bilbao aquest dissabte, ha confirmat que dilluns declararan l'emergència sanitària i Euskadi tornarà "a un escenari extraordinari".

Murga ha insistit que la prioritat ara és frenar la corba: "Euskadi es troba en la fase d'ascens d'una nova onada epidèmica de covid-19". Ha reconegut que la velocitat és més lenta que al març i els casos són menys greus, però que tot i així és "preocupant" i reaccionaran preventivament perquè no vagi a pitjor.

"Som capaços de veure-ho amb antel·lació i prendre mesures, que és el que estem fent", ha dit. Ha apuntat que la convivència amb el virus durant el temps en què no arribi un remei obliga a tenir molta cura i ha demanat a la ciutadania que "revisi" el tipus d'oci que estan tenint aquest període d'estiu.