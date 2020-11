Polèmica perquè Colau prioritza el castellà a Instagram per arribar al "màxim de gent"

Un dels directes a Instagram que fa l'alcaldessa Ada Colau per resoldre dubtes dels seus seguidors ha desfermat les crítiques a les xarxes. Es tracta del segon live en què va justificar l'ús prioritari del castellà als vídeos per comunicar-se amb "el màxim de gent". "En principi utilitzo el castellà, però si hi ha preguntes en català em passo un moment al català i així, de forma natural, 'nem fent'", va dir.

Aquest explicitíssim “en español que nos entendemos todos” d’Ada Colau és brutal. pic.twitter.com/vWfTxkCd0a — Manel V. Boix (@massanagranaire) November 22, 2020

Personalitats del món cultural com ara el còmic Manel Vidal i l'escriptor Màrius Serra han reaccionat a la intervenció. "Ets l’alcaldessa, no una youtuber a la recerca del laic perdut", ha deixat anar Serra, que considera que actituds com la seva "condemnen el català a ser una llengua de ‘nar fent".

Colau li ha respost que és “força asfixiant el rotllo aquest fiscalitzador de la llengua” i ha al·legat que parla català als actes institucionals, a les rodes de premsa, a les xarxes i a casa amb els fills. Ara bé, també parla castellà, que és la seva "llengua materna". "En ocasions faig servir [el castellà] a les xarxes per parlar amb molta gent que no viu a Catalunya i amb qui comparteixo moltíssim. No crec que fer polèmica amb això ajudi al futur del català, en absolut", ha rebatut l'alcaldessa.

També parlo castellà. La meva llengua materna, una llengua q m’estimo tant com el català i que en ocasions faig servir a les xarxes per parlar amb molta gent que no viu a Cat i amb qui comparteixo moltíssim. No crec q fer polèmica amb això ajudi al futur del català,en absolut — Ada Colau 💜🌈🔻 (@AdaColau) November 22, 2020

La polèmica també ha arribat a la política municipal. El conseller portaveu d'ERC Sant Andreu, Carlos R. Escudero, i també el diputat de Catalunya Sí que es Pot en la legislatura anterior, Albano-Dante Fachín, han criticat les paraules de Colau.

“En español que nos entendemos todos”...🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/pFlP1Q5ayM — Carlos R. Escuredo 🎗 (@sapoconcho) November 22, 2020

També ho ha fet la diputada de Ciutadans al Parlament Sonia Sierra, però en un altre sentit. Sierra l'ha acusat d'oportunista per utilitzar el castellà a l'hora de "demanar el vot", però no fer-ho amb els cartells i "vetar la llengua materna a la majoria de les escoles". "La hipocresia i el cinisme d'Ada Colau no tenen límits", ha denunciat.