Presó per al detingut per l'agressió racista a la Sagrera

El detingut per l'agressió racista de fa dues setmanes contra dos joves al barri de la Sagrera de Barcelona ha entrat a presó preventivament. Segons ha pogut saber l'ARA, el jutjat de guàrdia ha decidit ficar l'home entre reixes per les ferides que va provocar als nois, un dels quals va haver de ser ingressat a l'hospital. Li atribueixen un delicte de lesions i un altre contra els drets fonamentals i les llibertats públiques, segons els Mossos d'Esquadra. L'agressor es va entregar dimarts a la comissaria del districte de Sant Andreu de la policia catalana, on va quedar detingut després que les víctimes l'assenyalessin com l'autor de la pallissa. És un professional d'arts marcials mixtes vinculat a un gimnàs situat a pocs metres del lloc de l'atac.

El seu coneixement d'arts marcials ha sigut un agreujant, han apuntat fonts coneixedores del cas. De fet, l'endemà que els joves que van rebre els cops fessin públic l'atac i asseguressin que havien reconegut l'home, ell va tancar el seu compte d'Instagram. Diversos usuaris havien assenyalat el sospitós a les xarxes socials i també van circular fotos seves. Les víctimes van denunciar els fets poc després de la pallissa i els Mossos ho investigaven, però no ha sigut fins al cap de dues setmanes que el presumpte autor s'ha entregat. La policia ha portat el cas a la Fiscalia de Delictes d'Odi perquè els dos nois, un d'origen senegalès i un altre de marroquí, van considerar que la motivació de l'atac va ser racista, ja que abans de la pallissa no havien tingut cap discussió amb l'home que els va agredir.

Segons les víctimes, el presumpte autor, que és corpulent, va anar cap a ells quan treien diners d'un caixer al carrer Garcilaso i els va dir: "Què mireu?" Un d'ells li va respondre "Què passa?", i l'agressor li va clavar cops de puny a la zona de la boca, fet que li va provocar un mareig. Els joves es van intentar defensar i l'home va perseguir-ne un, que va caure a terra. L'atacant va clavar-li diverses puntades de peu fins que va deixar-lo inconscient. Quan els Mossos van arribar al lloc de la pallissa, a pocs metres de l'estació de la Sagrera, l'agressor ja havia desaparegut de la zona i els nois van ser traslladats a un centre mèdic per les lesions. El que va quedar inconscient va ser ingressat en un hospital amb una afectació a la zona del crani.

Quan es van conèixer els fets, la Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) va convocar una protesta als jardins de Virginia Woolf, a tocar del punt de la pallissa. Un centenar de persones es van manifestar per donar suport als joves ferits amb els lemes "Prou impunitat per als feixistes", "Fora racistes" i "Fem justícia". Entre els concentrats, que van lamentar l'agressió racista en una ciutat que s'autodefineix com a multicultural, aquell dia ja es comentava el nom de l'atacant.