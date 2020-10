El toc de queda a Catalunya començarà avui a partir de les 22

El comitè executiu de crisi pel covid-19 s'ha reunit aquest migdia hi ha decidit aprovar avui mateix el toc de queda a Catalunya. Des d'aquest diumenge, doncs, ningú podrà circular pels carrers entre les 22.00 i les 6.00 per reduir els contactes i intentar evitar l'expansió del coronavirus. El toc de queda tindrà excepcions, co ara anar a treballar o tornar a casa després de sortir de la feina. Els establiments oberts al públic hauran de tancar la porta a les 21. Aquesta nova restricció se suma a les que ja hi havia vigents, com la limitació de reunir-se amb un màxim de sis persones.

Aquesta tarda es reunirà el Procicat per aprovar la limitació i acabar de tancar els serrells d'aquesta nova restricció, que ha sigut possible gràcies al fet que el govern espanyol ha aprovat aquest matí l'aplicació de l'estat d'alarma en un consell de ministres extraordinari. Aquest marc jurídic permet a les comunitats autònomes establir noves restriccions sense haver de passar per la justícia. A les sis de la tarda hi ha prevista una compareixença del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, acompanyat de comandaments dels Mossos d’Esquadra i de Protecció Civil, per explicar els detalls del que acordi el Procicat.

Entre els dubtes més importants que queden per resoldre hi ha aclarir si els locals de restauració continuaran tancats o si amb l'aprovació del toc de queda s'aixecarà la restricció, tal com demanen els afectats, que denuncien les pèrdues econòmiques que estan patint.

El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha insistit aquest matí als micròfons del Via lliure de RAC1 que el Govern ja hagués activat abans aquestes noves restriccions, però calia esperar el nou marc jurídic. En paral·lel, ha confirmat que hi haurà una nova declaració d'autoresponsabilitat per al toc de queda nocturn –"s'està acabant de redactar"– i que la reobertura de bars i restaurants es tractarà aquest dilluns a Govern: "S'ha de treballar i discutir, però la decisió final es prendrà seguint criteris mèdics".

El conseller no ha descartat un nou confinament perimetral i per zones si l'evolució de la pandèmia de coronavirus no és bona: "Tenim l'exemple de la conca d'Òdena, que va tenir un resultat positiu, i es podria repetir de manera excepcional. És una possibilitat que hi ha damunt la taula".





"El toc de queda no serà suficient"

Sobre aquest toc de queda o confinament nocturn, Sàmper s'ha mostrat convençut que encara no serà suficient per reduir la segona onada de la pandèmia: "Demà al matí ja estem convocats per mirar més mesures en base a l'estat d'alarma. Per tant, el toc de queda no és definitiu i s'haurà de complementar". "Quan tinguem dades del confinament nocturn, hem d'analitzar si és necessari un confinament diürn. I si aquest confinament ha de ser total o només parcial", ha reflexionat en veu alta Sàmper, que també ha admès que es podria haver demanat l'estat d'alarma més de pressa del que s'ha fet. "Si l'haguéssim demanat fa quatre dies probablement el toc de queda ja estaria instaurat. Jo ja el reclamava", ha afegit.