Pueyo diu que "no hi ha hagut imprudència" en els rebrots a Lleida i ho vincula a la campanya de la fruita

El paer en cap de Lleida, Miquel Pueyo, ha explicat aquest dissabte a Catalunya Ràdio que els brots de covid-19 registrats en els últims dies al Baix Segrià i la Segarra tenen "una cadena de transmissió molt petita" i ha assegurat que no s'han produït a causa de "cap imprudència". De fet, el paer més aviat ho ha vinculat a la pressió que pateix la zona per l'arribada de milers de persones per treballar en la temporada de la fruita al camp.

"No dic que sigui el motiu, però és obvi que l'existència de la campanya de la fruita ens ha posat les coses més difícils", ha afirmat, ja que " en plena pandèmia el govern de l'Estat ha permès l'arribada a Lleida de persones provinents d'Itàlia, les Canàries, Andalusia i altres llocs", ha destacat.

Respecte a la situació d'aquests temporers immigrants, que han de malviure dormint al carrer mentre treballen al camp de Lleida i que, per tant, "no tenen possibilitat de prendre les mesures sanitàries" dictades pel covid-19, el paer n'ha responsabilitzat també el govern de l'Estat per no oferir-los possibilitats de regularització. Pueyo ha defensat l'actuació de la paeria, que ha ofert els espais de la Fira de Lleida per acollir algunes d'aquestes persones mentre són a la zona, però ha apuntat que "han de ser les persones que els contracten les que els ofereixin allotjament".

"És una irresponsabilitat molt greu per part del govern de l'Estat perquè te una població flotant de centenars de milers de persones que són aquí i que no marxaran", però que es troben "en un bucle de no tenir treball perquè no tenen papers i no tenir papers perquè no tenen treball", ha afirmat Pueyo. "Ens sentim molt abandonats pel govern de l'Estat", ha reblat.

Pueyo també ha criticat la "frivolitat" amb què s'ha afrontat la possibilitat que Lleida passi a la fase 3 una setmana abans del que s'havia previst, perquè dona la sensació que "s'ha convertit en una loteria". Pueyo assegura que els canvis de fase es decidiran a partir de criteris totalment científics sanitaris.